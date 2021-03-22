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Başrol oyuncusundan diziye veda! Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin sonu geldi! Hüzünlü son nasıl olacak?

Başrol oyuncusundan diziye veda! Doğduğun Ev Kaderindir'de Mehdi'nin sonu geldi! Hüzünlü son nasıl olacak?
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TV8 ekranında yayınlanan 2 diziden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir'de Demet Özdemir ile başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol diziden ayrılıyor. Dizide Mehdi karakterine hayat veren ünlü oyuncu, İbrahim Çelikkol hikaye gereği projeye veda ediyor. Dizi severlerin aklındaki ''Mehdi'nin hüzünlü son nasıl olacak?'' sorusu akıllarda yer ederken hikayesi bittiği için ayrılan oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.


TV8 ekranlarının 2 dizisinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir'de beklenmedik bir ayrılık yaşanıyor. Kadrosunda Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Naz Göktan ve Hülya Duyar gibi isimlerin yer aldığı dizinin başrol oyuncusu İbrahim Çelikkol veda ediyor.

SENARYO GEREĞİ AYRILIYOR

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, çarşamba akşamlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisinden ayrılan Çelikkol, bu hafta diziye veda ediyor. Hikayesi bittiği için ayrılan oyuncu konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Evli ve bir çocuk babası İbrahim Çelikkol'un yeni bir projeye başlayıp başlamayacağı ise henüz bilinmiyor.

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