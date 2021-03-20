Bir Zamanlar Kıbrıs İlk Fragman yayınlandı! 1Nisan'da başlıyor

"Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. 1963'den itibaren Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve tarihe Kanlı Noel olarak geçen katliam anlatılıyor. TRT 1’in büyük prodüksiyonuyla çok konuşulacak olan yeni dizisi “Bir Zamanlar Kıbrıs” tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesini gözler önüne serecek.

1 Nisan Perşembe akşamı TRT 1'de ilk bölüm yayınlanacak...

Dizide Rauf Denktaş'ı oynayan başarılı oyuncu Devrim Saltoğlu: "Rauf Denktaş'ı, KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı'nı, mücadele dönemindeki lakabıyla 'Toros'u bu dizide hayata geçirmek benim için çok büyük bir onur!" ifadelerini kullandı.

BİR ZAMANLAR KIBRIS KONUSU

1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer.

BİR ZAMANLAR KIBRIS OYUNCU KADROSU

Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer alacağı dizi, usta isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuyla yakın zamanda izleyiciyle buluşacak.

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci'yi Pelin Karahan, Türkiye'den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson'u Tayanç Ayaydın, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ise Devrim Saltoğlu oynayacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.