Hercai 47. bölüm fragmanında Miran herşeyi öğreniyor mu? Hercai kadrosuna bomba bir isim katıldı! Gerçekleri açıklıyor…

Hercai 47. bölüm fragmanında Miran herşeyi öğreniyor mu? Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı ATV’nin izlenme rekorları kıran Hercai dizisinde kadroya katılan bir isim olayların tüm seyrini değiştiyor. Hercai kadrosuna bomba bir isim katıldı ve gerçekleri açıkladı, Füsun Aslanbey karakterini canlandıran Ayşegül Günay Miran’ın Dilşah ve Hazar’ın oğlu olduğunu haykırıyor, Azize ise büyük şok yaşıyor. Hercai yeni bölümde yaşanacakları haberimizde bulabilirsiniz.

ATV'de Cuma akşamları yayınlanan reyting rekorları kıran dizisi Hercai 47. yeni bölümü ile izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Kadrosuna eklediği başarılı oyuncu Ayşegül Günay ile daha da heyecanlanan Hercai'de uzun zamandır beklenen an geliyor ve Miran ile Hazar baba oğul olduğunu öğreniyor. Peki bundan sonra olayların seyri nasıl değişecek? Hercai yeni bölümde yaşananlar gerçek mi yoksa bir hayal mi? Azize bundan sonra planlarına devam edemeyecek mi? İşte tüm detaylar…

"Sen, Hazar Şadoğlu ile Dilşah'ın oğlusun..."

Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

AYŞEGÜL GÜNAY KİMDİR?

Ayşegül Günay 9 Kasım 1969 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kameralar karşısına ilk kez 2006 yılında yayınlanan Kaybolan Yıllar adlı dizide canlandırdığı Niran karakteri ile geçmiş daha sonra; Eşref Saati, Derman, Küçük Kadınlar, Osmanlı Cumhuriyeti, Aile Saadeti, Lale Devri, Yer Gök Aşk, Sümela'nın Şifresi: Temel, Moskova'nın Şifresi: Temel, Asla Vazgeçmem gibi yapımlarda rol almıştır.

Evli ve ikiz iki erkek çocuğu olan Ayşegül Günay şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Zöhre karakterine hayat vermektedir. Ayşegül Günay, 1.60 metre boyunda, 57 kilo ve Akrep burcudur.

Ayşegül Günay'ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kuruluş Osman (Zöhre) (TV Dizisi)

2019 – Şuursuz Aşk (Sinema Filmi)

2019 – Verda (Adalet) (TV Dizisi)

2018 – Çukurdere (TV Dizisi)

2018 – Bir Mucize Olsun (Esma) (TV Dizisi)

2017 – Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2016 – Oflu Hoca'nın Şifresi 2 (Emine) (Sinema Filmi)

2015 – Asla Vazgeçmem (Aytül) (TV Dizisi)

2012 – Moskova'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2011 – Sümela'nın Şifresi: Temel (Şehriye) (Sinema Filmi)

2010 – Yer Gök Aşk (Sultan) (TV Dizisi)

2010 – Lale Devri (Sultan) (TV Dizisi)

2009 – Küçük Kadınlar (EDa) (TV Dizisi)

2009 – Aile Saadeti (Lamia) (TV Dizisi)

2008 – Osmanlı Cumhuriyeti (Hayat Kadını) (Sinema Filmi)

2008 – Derman (TV Dizisi)

2008 – Eşref Saati (TV Dizisi)

2006 – Kaybolan Yıllar (Niran) (TV Dizisi)