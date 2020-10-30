Hercai 45. bölüm 2. fragmanı: Miran Aslanbey yaşıyor mu?

Hercai 45. bölüm 2. fragmanı izle! Cuma akşamlarının reyting rekortmeni Hercai bu akşam 45. Bölümü ile ekrana gelecek. ATV’de yayınlanan ve izleyicileri her bölümüyle ekrana kilitleyen Hercai’de heyecan dorukta. Merakla beklenen Hercai 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve Miran Aslanbey yaşıyor mu? Yoksa hayal mi soruları araştırılmaya başlandı. Reyyan yeni bir karar almaya hazırlanıyor ve ailesini bir kez daha karşısına alıyor. Peki Miran’ı vuran Gönül’e ne oldu kendini öldürdü mü? Azize, Miran’ın Hazar’ın oğlu olduğu gerçeğini açıklayacak mı? Ev ahalisi Hanife’nin öldüğünü öğrenince ne yapacak? İşte yaşanacaklar…

Hercai yeni bölüm için geri sayım başladı ve bu akşam izleyicilerle buluşacak. Cuma akşamlarının izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de dengeler değişecek mi? Miran'ın hayatını kurtaran Azat Gönül'ü de kurtardı mı? Reyyan ile birlikte Aslan'ın karşısına çıkan ve silah doğrultan Miran birinin hayali mi yoksa gerçekten tetiği çekecek mi? Hazar Miran'ın oğlu olduğunu öğrenebilecek mi? Nefeslerin tutulduğu ve yeni bölümün beklendiği Hercai 45. bölüm 2. fragmanı haberimizde yer alıyor.



"Karşınızda artık eski Reyyan yok!"



Uğruna herkesi karşısına aldığı büyük aşkı Miran'ın öldüğünü düşünen Reyyan hayatının en zor gününü yaşarken zor bir kararın eşiğindedir. Bu esnada Azize'nin geçmişini ve intikamının asıl sebebini öğrenen Aslan, Hanife'nin ölümüyle sarsılan Azize'yi geçmişini açık etmekle tehdit edip ona beklenmedik bir teklifte bulunur. Köşeye sıkışan Azize ise Aslan'ın Hanife ile işbirliği yaptığını öğrenince planlarını yeniden kurmak zorunda kalır. Hazar ise Miran'ın oğlu olup olmadığını öğrenebilmek için peşine düşeceği yeni bir ipucu bulmuştur. Reyyan için ayağa kalkan Miran'ın dönüşü ise tüm dengeleri değiştirecektir.

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Azize'nin müdahalesi sonrasında Reyyan ve Miran, ölümle yüz yüzedir. Miran'ın uçurumdan düştüğünü gören Reyyan, bir an bile tereddüt etmeden sevdiği adamı kurtarmak için peşinden koşar. Reyyan, Miran'ı kıyaya çıkarır ancak Miran'ın durumu kritiktir. Bir yandan peşlerinde kimin olduğunu anlamaya çalışan Reyyan, diğer yandan sevdiğini hayatta tutmak için var gücüyle çabalar.

Miran'ı ailesi ve evlatları için tehdit olarak gören Cihan ise Reyyan'ın Miran'la kaçtığını düşünür. Bunun üzerine tüm köprüleri yakan ve her şeyi göze alan Cihan, Reyyan ve Miran'ın peşine düşer. Aslan, Azize'yle ilgili şaşırtıcı bilgilere ulaşırken Hazar ve Zehra'yı doğuma gitmek üzere çıktıkları yolda acı bir sürpriz beklemektedir.



