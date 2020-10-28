Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı

Kuruluş Osman'ın 31. bölümünde Ertuğrul Bey, Osman Bey'in otağda olmaması üzerine sırat köprüsünden geçen kahramanların sırrını anlattı. Osma Bey'in öfkesine dikkat çeken Ertuğrul Bey, "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." şeklinde konuştu.

Osman Bey'in otağda olmaması üzerine söze giren Ertuğrul Bey, "Sırat köprüsü kıldan ince kılıçtan keskindir. bu köprüden sadece öte dünyada geçmeyiz. Bazı demde bu köprüler hayatta da karşımıza geçer. O köprüyü de geçenlere kahraman deniz." şeklinde konuştu.

İŞTE O KAHRAMANLARIN SIRRI

Ertuğrul Bey Lena'nın "Peki o köprüyü geçen kahramanların sırrı nedir baba?" sorusuna "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." sözleriyle cevap verdi.

Osman Bey, Lena ve Hazal Hatun'un Ertuğrul Bey'in karşısında kendisini hedef yapma çabaları sırasında otağa geldi. Osman Bey'in gelmesiyle Lena ve Hazar Hatun'un çabaları bir kez daha yarıda kaldı.