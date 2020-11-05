Kuruluş Osman (32.) son bölüme damga vuran sahne: Derviş Bey uyarıyor, Osman Bey kurtarıyor ve Ertuğrul Bey emrediyor...

ATV ekranlarında reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde yaşanan gelişmeler bu akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Son bölümde Osman Bey hamlesiyle keferelerin planlarını teker teker bozdu. Osman Bey, tuzağa düşürülerek işkence edilen Savcı Bey'i kurtardı. Derviş Bey Geyhatu'yu uyarırken, Ertuğrul Bey'in Osman hakkında sözleri gecenin dikkat çeken sahneleri oldu. Heyecan dolu sahneleriyle 32. bölümü geride bırakan dünya çapında geniş bir izleyici kitlesine sahip dizi Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Kuruluş Osman'ın 32. bölüme Osman Bey'in Savcı Bey'i kurtarması, Derviş Bey'in Geyhatu'yu uyarması ve Ertuğrul Bey'in emri dikkat çeken sahnelerle geceye damga vurdu. Mönke ve Yavlak Arslan'ın kurduğu tuzağa düşen Savcı Bey esaret altında işkence gördü. Ağabeyinin yerini bulan Osman Bey, Savcı Bey'i işkenceden kurtardı. O anlar Kuruluş Osman izleyicisinden tam not aldı.

Ölen askeri için intikam almak isteyen Nikola, Flatyos'la birlikte Gündüz Bey ve Alplerine sürpriz bir saldırı düzenledi.

Yaralanan Gündüz Bey obaya getirilirken, evlat acısına dayanamayan Ertuğrul Bey'in hastalığı nüksetti. Diğer yandan Ertuğrul Bey Kuruluş Osman son bölümde Osman Bey'e kestiği ceza sahnesi ile dikkat çekti.

Yavlak Arslan ise uç bölgesinin kontrolünü eline geçirmek hedefiyle Nikola ile ittifaka gitti.

Derviş'in, Geyhatu'yu uyardığı sahne gecenin en dikkat çeken sahnelerinden biri oldu.

Savcı Bey'in verdiği sözü tutmayıp oğlu Mönke'yi teslim etmemesinin hesabını sormak isteyen Geyhatu, nökerleri ile birlikte obaya gelerek tehditler savurdu. Tüm Kayı Obası silahlanıp savaş için hazırlanmışken, Osman Bey obaya yetişti ve Geyhatu'nun karşısına dikildi.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Son bölüm ardından yayınlanan Kuruluş Osman 33. yeni bölüm fragmanı ise heyecanın zirve yapacağı yeni bölümün müjdesini verdi. Osman Bey, Geyhatu ve Moğol tehlikesini nasıl bertaraf edecek?

Kulucahisar Kalesi'nin yeniden Bizans'ın eline geçmesi uç bölgesinde dengeleri nasıl değiştirecek? Osman Bey, fethettiği Kulucahisar'ın kaybedilmesine nasıl tepki verecek? Yavlak Arslan sinsi planını uygulayabilecek mi? Gündüz Bey'in akıbeti ne olacak? Ertuğrul Bey, hastalığını yenebilecek mi?