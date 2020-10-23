Hercai 44. bölümde neler yaşandı? ATV'nin rekortmen dizisinde gizli tutulan gerçekler bir kez daha gün yüzüne çıkmaya yaklaştı, Hanife vuruldu. Hercai'nin 44. bölümüne Azize'nin feryadı ve Hanife'nin vurulma sahnesi dikkat çekti.

Hercai 44. bölümde neler yaşandı? ATV'nin rekortmen dizisinde gizli tutulan gerçekler bir kez daha gün yüzüne çıkmaya yaklaştı, Hanife vuruldu. Hercai'nin 44. bölümüne Azize'nin feryadı ve Hanife'nin vurulma sahnesi dikkat çekti.

MİRAN VURULDU REYYAN KURTARDI

Miran Aslan'dan gerçekleri anlatmasını ister. Aslan'ın "sana bir şey ispatlamak zorunda değilim" sözleri sonrasında çılgına dönen Miran ile Aslan arasında kavga çıktı.

"Senin ipliğini pazara çıkaracağım" diyen Miran, uçurumdan düşmek üzereyken Aslan tarafından kurtarıldı. Miran'ı tek elinden yakalayan Aslan, ölümle burun buruna geldi. Miran silahına davranırken köprüden onları izleyen Azize yanındaki adamına Miran'ı vurmasını emretti. açılan ateş sonrası Miran uçurumdan düştü.

Ölümle burun buruna gelen Miran'ı kurtaran Reyyan oldu.

HANİFE VURULDU

Gerçeklerin ortaya çıkmasına yaklaşılırken, Azize'nin feryadı ve Hanife'nin vurulma sahnesi Hercai'nin 44. bölümüne damga vurdu.