SineFilozofi 8. kez sahnede! Ankara’daki sempozyum sinema dünyasını buluşturuyor

Sinema ve felsefe arasındaki yaratıcı etkileşimi merkezine alan SineFilozofi, bu yıl 8. Uluslararası Sinema ve Felsefe Sempozyumu'nu düzenliyor. Etkinlik, 5–6 Aralık 2025 tarihlerinde Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı akademisyenleri, yönetmenleri ve sanatseverleri bir araya getirecek. 2018 yılında ilk kez düzenlenen SineFilozofi Sempozyumu, Türkiye'de sinema felsefesi alanında kurumsallaşan ilk etkinliklerden biri olarak dikkati çekiyor.

