Ketenpere Dalavere’de uzaylı sürprizi!

2017 yılında sinema salonlarını kahkahaya boğan Ketenpere serisinin devam filmi Ketenpere Dalavere'nin kadrosunda Ulaş İnan Torun da yer aldı. Filmde bir oyuncuyu canlandıran Torun, senaryo gereği uzaylı oldu. Başarılı oyuncu, merakla beklenen film için özel yapay zeka teknikleri kullanılarak uzaylıya dönüştü. Filmin ana kadrosunu oluşturan Mehmet Esen, Orhan Aydın ve Abidin Yerebakan yeni filmde de kadroda yerlerini aldı.

