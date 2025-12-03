PODCAST CANLI YAYIN

Güneşin Oğlu sahneye çıkıyor! Tiyatro izleyicisi mizaha doyacak

“Güneşin Oğlu” filmi, usta oyuncular ve genç yeteneklerden oluşan güçlü kadrosuyla ilk kez sahnelenecek. Onur Ünlü imzalı aynı adlı filmden sahneye uyarlanan oyunda; İbrahim Selim, Deniz Celiloğlu, İlayda Alişan, Beyti Engin, Ali Yoğurtcuoğlu, Zeynep Kankonde, Efekan Can, Sergen Özdemir, Ilgaz Kaya ve Selin Beliz Şahan yer alıyor. Özgün bir sahne diline sahip, mizah ile absürtlüğü buluşturan hikayesiyle ‘Güneşin Oğlu’ ilk kez 5 Aralık’ta ardından 7 Aralık’ta Zincirlikuyu’daki bir AVM’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
