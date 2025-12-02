PODCAST CANLI YAYIN

Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun rüzgarı!

Kuruluş Orhan’ın Nilüfer Hatun’u Mahassine Merabet’in ünü sınırları aştı. Pakistan’dan Hindistan’a kadar adına onlarca hayran sayfası açıldı. Dizinin fanları övgüler yağdırdı...

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun rüzgarı!

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Orhan, her bölümüyle ekrana damga vurdu. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip edilen, aynı anda 36 ülkede yayınlanan dizi fırtına gibi esti. Güçlü oyuncuları, görkemli prodüksiyonu ve efsanevi hikayesi olan yapım, Çarşamba günleri bütün rekorları alt üst etti. Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet hem oyunculuğu hem de güzelliği ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

TAKiPÇi SAYISI ARTTI

Merabet'in şöhreti sınırları aştı. Kendi ülkesi Fas olmak üzere Pakistan'tan Hindistan'a, Rusya'dan Özbekistan'a kadar büyük hayran kitlesi kazandı. Faslı güzele ilgili sosyal medyada da yoğundu. Marabet adına sosyal medyada onlarca hesap açıldı. SMarabet'le özdeşleşen Nilüfer Hatun da büyük ilgi gördü. Özellikle Pakistanlı hayranları Marabet'e övgüler yağdırdı. Ülkelerine davet etti. Marabet'in sosyal medyadaki takipçi sayısı da giderek arttı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li İBB'deki casusluk soruşturmasında Seher Alaçam'ın kayıp telefonu bulundu!
Emekliye yüzde 13 memura yüzde 19 zam! En düşük maaş ne kadar olacak? Ocak hesabı TAKVİM'de
Başkan Erdoğan'dan kaos tüccarlarına net mesaj: "Tehditler karşısında ürkecek devlet değiliz"
Asgari ücret maratonu başladı! Pazarlık masası kuruluyor: 2 formül tek zam
Aslan başladı Kanarya bitirdi! Fenerbahçe - Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
Trump’tan İsrail’e açık mesaj: "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdür"
Bayrak düşmanlığı ekranda: Sözcü TV Barzani yayınında Türk Bayrağı'nı sansürledi
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
ÖZEL | Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi kavga! Polis müdahale etti gerçek ortaya çıktı
Son dakika: Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mahkeme cezasını açıkladı
Kurultay bitti cadı avı başladı! CHP'yi karıştıran röportaj... TAKVİM'e konuşan Hasan Ufuk Çakır'a "ihraç" tehdidi
TÜİK büyüme rakamlarını açıkladı: 21 çeyrektir kesintisiz!
PM ve YDK'yı Silivri esir aldı! CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın isyanı... "Şaibeye karışanlar ihraç edilmeli"
CHP'li İBB'ye operasyon bilgisini İmamoğlu'na sızdıran köstebek savcı deşifre oldu
Bakan Bayraktar Seven Vega'yı Karadeniz'e uğurladı 6. gemi için tarih verdi
Trump ve Maduro arasındaki gizli görüşme sızdı! Washington’dan Caracas’a son çağrı: “Canını seviyorsan ülkeyi terk et!”
CHP'nin sokak hayvanları düzenlemesini engelleme girişimi yine tutmadı: Yüksek mahkeme itiraza noktayı koydu!
Emekliye yüzde 13.04 kök zam: Yeni enflasyon tahmini geldi! SSK, BAĞKUR'luya en az 19 bin 82 TL maaş...
Ankara'da pitbull dehşeti: Köpek sahibi tutuklandı
Asgari ücrette zam maratonu başlıyor! 2 formül 100 kalemde artış