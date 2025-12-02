Kuruluş Orhan'da Nilüfer Hatun rüzgarı!

atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Orhan, her bölümüyle ekrana damga vurdu. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip edilen, aynı anda 36 ülkede yayınlanan dizi fırtına gibi esti. Güçlü oyuncuları, görkemli prodüksiyonu ve efsanevi hikayesi olan yapım, Çarşamba günleri bütün rekorları alt üst etti. Dizide Orhan Bey'in eşi Nilüfer Hatun karakterini canlandıran Mahassine Merabet hem oyunculuğu hem de güzelliği ile izleyenleri kendisine hayran bıraktı.

TAKiPÇi SAYISI ARTTI

Merabet'in şöhreti sınırları aştı. Kendi ülkesi Fas olmak üzere Pakistan'tan Hindistan'a, Rusya'dan Özbekistan'a kadar büyük hayran kitlesi kazandı. Faslı güzele ilgili sosyal medyada da yoğundu. Marabet adına sosyal medyada onlarca hesap açıldı. SMarabet'le özdeşleşen Nilüfer Hatun da büyük ilgi gördü. Özellikle Pakistanlı hayranları Marabet'e övgüler yağdırdı. Ülkelerine davet etti. Marabet'in sosyal medyadaki takipçi sayısı da giderek arttı.