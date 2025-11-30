Konservatuvarda mobbing itirafı! Nazlı Senem Ünal ve Erdem Kaynarca isyan etti

Nazlı Senem Ünal, konservatuvarı birincilikle bitirmesine rağmen çevresinin mobbingine maruz kaldığını açıkladı. Ünal, "Birincilikle bitirdim ama hak etmediğimi düşünen insanların mobbingine maruz kaldım. Sanki birincilikle bitirmeyi hak etmiyordum gibi düşünmeye başladım. Duygusal biriyim, içselleştiririm. Her şeyi kendi içimde büyütürüm. Biraz kabuğuma çekildim. Sadece özgüvenim zedelendiği için değil, o çevrede mutlu olamayacağımı düşündüğüm için kendimi geri çekip reklamcılık okudum" ifadelerini kullandı.



ACIMASIZ ELEŞTİRİ



Okul yıllarında arkadaşlarıyla yaşadığı zorlukları anlatan Erdem Kaynarca, "Konservatuvarda sınıf arkadaşlarım tarafından zorbalığa uğradım. 'Sen neden bu kadar sahneye çıkıyorsun' diyorlardı. Zorba şakalarla birbirlerini bitirdiler. Öyle bir arkadaşım var, sırf bu yüzden şu an oyunculuk yapmıyor. Okul oyununda başrolü alınca sanki onların haklarını gasp etmişim gibi bakıyorlardı. Bunlar oluyor konservatuvar ortamında, en acımasız eleştiriyi sana sınıf arkadaşın yapar" şeklinde konuştu.