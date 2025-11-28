Nursel ile Mutfak Bahane hafta finalinde neler oldu? Final günü yaşanan veda herkesi şok etti!
Hafta içi her gün ekrana gelen Nursel ile Mutfak Bahane yarışmasında kıyasıya rekabet devam ediyor. Bu hafta dört masa diskalifiye edilirken, Mehri ve Caner çifti büyük ödülün sahibi oldu. Nursel Ergin’in renkli sunumuyla hem lezzet hem eğlence ekranlara taşınıyor.
Nursel ile Mutfak Bahane'de hafta içi her gün 4 çift en iyisi olmak için kıyasıya yarışıyor. Nursel Ergin'in renkli sunumuyla yarışanlar ödüle, izleyiciler hem yemeğe hem de sohbete doyuyor!
MUTFAK BAHANE'DE DÖRT MASA NEDEN DİSKALİFİYE EDİLDİ?
Bir gün önce yapılan hatalar yüzünden dört masa birden diskalifiye edildi. Gelinlerin ısrarlarına ve gözyaşlarına dayanmayan Nursel Ergin gelinlere son bir şans tanıdı.
FİNAL GÜNÜ YAŞANAN VEDA HERKESİ ŞOK ETTİ!
Zeyneti ve Murat çifti Cuma günü yaşadıkları olaylardan dolayı yarışmayı bıraktılar.
HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?
Mehri ve Caner çifti büyük ödülün sahibi oldular.
"Nursel ile Mutfak Bahane" hafta içi her gün saat 14.00'te atv'de!