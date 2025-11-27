MasterChef’te kim elendi? Dün akşam (26 Kasım) MasterChef’te hangi yarışmacı elendi?

Şeflerin istediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayan Kırmızı Takım, dokunulmazlığın sahibi olarak avantaj elde etti.

(Kaynak: Sosyal medya)

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yarışmada rekabet her geçen bölüm daha da sertleşirken geçtiğimiz haftanın elenen ismi de merak ediliyor. Önceki eleme gecesinde yapılan iki aşamalı finalde en düşük puanı alan Furkan yarışmaya veda eden isim olmuştu.