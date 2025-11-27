PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef’te kim elendi? Dün akşam (26 Kasım) MasterChef’te hangi yarışmacı elendi?

MasterChef’te dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef programında 26 Kasım Çarşamba günü mavi ve kırmızı takım kıyasıya mücadele verdi. Peki MasterChef’te kim elendi? İşte son gelişmeler…

MasterChef Türkiye'de dün akşam kritik eleme gecesi geride kaldı. 26 Kasım Çarşamba akşamı Murat Can, Ayla, Çağatay ve Mert'in mücadele ettiği gecede bir yarışmacı hayallerine veda ederek MasterChef'e veda etti. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi?

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

26 KASIM MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'nin 26 Kasım Çarşamba günü ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Ayla, Çağatay, Murat Can ve Mert'in yer aldığı potada yarışmacılar, şefleri etkileyecek en iyi tabağı çıkarabilmek için tüm hünerlerini sergiledi.

Yapılan tadımların ardından gecenin en zayıf performansını sergileyen Murat Can, yarışmaya veda eden isim oldu.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

MASTERCHEF ELEME POTASI

Çağatay

Ayla

Murat Can

Mert

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şeflerin istediği menüyü en başarılı şekilde hazırlayan Kırmızı Takım, dokunulmazlığın sahibi olarak avantaj elde etti.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Takım oyununu kaybeden Mavi Takım yarışmacıları, mutfakta bireysel dokunulmazlık için karşı karşıya geldi. Yaratıcılık turunda en başarılı tabağı ortaya çıkaran Sezer, bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme riskinden uzaklaştı.

(Kaynak: Sosyal medya)(Kaynak: Sosyal medya)

GEÇEN HAFTA MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

Yarışmada rekabet her geçen bölüm daha da sertleşirken geçtiğimiz haftanın elenen ismi de merak ediliyor. Önceki eleme gecesinde yapılan iki aşamalı finalde en düşük puanı alan Furkan yarışmaya veda eden isim olmuştu.

