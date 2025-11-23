Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan biri 24 saat içinde kaç defa gün doğumu görür?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen yayında, iddialı bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
A- 0
B- 1
C- 2
D- 16
CEVAP: D