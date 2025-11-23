2001'de Kenya'da pilotun bayılması üzerine uçağı kontrol altına alan oyuncu kimdir?
ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle izleyiciyi yine ekrana kilitledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla gerçekleşen yayında, iddialı bir yarışmacı 5 milyon TL'lik büyük ödüle giden yolda emin adımlarla ilerledi.
2001'de Kenya'da pilotun bayılması üzerine uçağı kontrol altına alan oyuncu kimdir?
A- PEMBE PANTER'DEKİ MÜFETTİŞ CLOUSEAU
B-BEAN'DEKİ MR.BEAN
C-SALAK İLE AVANAK'TAKİ HARRY DUNE
D- POLİS AKADEMİSİ'NDEKİ YÜZBAŞI HARRİS
CEVAP: B