MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! Dün akşam MasterChef’te kim elendi?

PODCAST CANLI YAYIN

MasterChef’te dün akşam elenen yarışmacı belli oldu. 19 Kasım Çarşamba günü yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Haftanın en kritik anlarında Eylül, Murat Can, Hakan ve Özkan, şeflerin karşısına son kez çıkabilecekleri bir tabak hazırlamak için tüm becerilerini ortaya koydu. Peki MasterChef elenen yarışmacı kim?

Yaratıcığın ve teknik bilginin sınandığı eleme gecesinde, verilen her puan yarışmacıların kaderini yeniden şekillendirdi. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim açıklandı ve MasterChef serüveninde yeni bir sayfa açıldı. Peki dün akşam MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye'de haftanın en kritik günü olan eleme gecesinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu hafta eleme potasına kalan Eylül, Murat Can, Hakan ve Özkan, şeflerin belirlediği iki zorlu etapta yarışarak MasterChef'te kalmak için mücadele verdi.

İlk turda yarışmacılardan mandalina temasını yaratıcı bir tabakta yansıtmaları istendi. 45 dakikalık sürenin ardından şeflerin verdiği puanlarda Özkan 22,5 puanla ilk sıraya yerleşirken, onu 21 puanla Hakan, 20,5 puanla Murat Can ve 20 puanla Eylül takip etti.

Gecenin ikinci bölümünde yarışmacılar bu kez Danilo Şef'in özel reçetesi olan "riso al salto"yu hazırlamak için önlük giydi. Yaratıcık kadar teknik becerinin de sınandığı bu turda 45 dakikalık performansların ardından Hakan 40 puanla üstünlük sağladı. Özkan 36,5, Murat Can 36 ve Eylül 33 puan aldı.

Her iki etabın toplamında en düşük puana sahip olan Eylül, şeflerin kararıyla MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı oldu. Eleme anında duygusal anlar yaşanırken Eylül gözyaşlarını tutmakta zorlandı. Kalan yarışmacılar ise bir hafta daha MasterChef serüvenine devam etmenin mutluluğunu yaşadı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Bu hafta eleme potasına giren isimler Eylül ve Murat Can olmuştu. İki tur sonunda rakiplerinin gerisinde kalan Eylül, yarışmaya veda eden isim olarak açıklandı.



