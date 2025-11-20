MasterChef elenen yarışmacı açıklandı! Dün akşam MasterChef’te kim elendi?

Yaratıcığın ve teknik bilginin sınandığı eleme gecesinde, verilen her puan yarışmacıların kaderini yeniden şekillendirdi. Gecenin sonunda ise yarışmaya veda eden isim açıklandı ve MasterChef serüveninde yeni bir sayfa açıldı. Peki dün akşam MasterChef'te kim elendi?

(Kaynak: Sosyal medya)

DÜN AKŞAM MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de haftanın en kritik günü olan eleme gecesinde heyecan doruk noktasına ulaştı. Bu hafta eleme potasına kalan Eylül, Murat Can, Hakan ve Özkan, şeflerin belirlediği iki zorlu etapta yarışarak MasterChef'te kalmak için mücadele verdi.

İlk turda yarışmacılardan mandalina temasını yaratıcı bir tabakta yansıtmaları istendi. 45 dakikalık sürenin ardından şeflerin verdiği puanlarda Özkan 22,5 puanla ilk sıraya yerleşirken, onu 21 puanla Hakan, 20,5 puanla Murat Can ve 20 puanla Eylül takip etti.