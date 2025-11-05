PODCAST CANLI YAYIN

“Kuruluş Orhan” yeni bölümüyle fırtına gibi geliyor!

Osman Bey’le Orhan Bey’in yüzleşmesi obada büyük yankı uyandırırken, İlhanlı tehlikesi uçlarda yeniden baş gösteriyor. Bursa hayali uğruna verilen mücadelede dengeler tamamen değişiyor.

Sezona fırtına gibi başlayan atv'nin efsane dizisi "Kuruluş Orhan" hem duygusal hem aksiyon dolu sahneleriyle izleyicileri bir kez daha ekranlara kilitleyecek. Dizinin yeni bölüm konusu şöyle; Osman Bey Bursa muhasarasının komutanlığını Orhan Bey'den almış, yerine Şahinşah Bey'i komutan yapmıştır. Büyük bir zafer muştusu vermek için obaya dönen Orhan Bey hiç ummadığı bir haberle şoka uğrar. Osman Bey'le yüzleşen Orhan Bey "Ben Allah'tan gelene de razıyım, uğruna verdiğin kurban olmaya da'' diyerek pusatını teslim eder. Bu olanlardan sonra Alaeddin ve Orhan arasındaki ilişki nereye evrilecektir?

İLHANLILAR UÇLARA GELİYOR
Uçlarda ise yepyeni bir tehlike çanları çalmaya başlar. İlhanlı valisi Temurtaş Noyan. Gelişiyle bütün dengeleri değiştirmek için harekete geçmiştir. Osman Bey'in yatağa düşmesine sebep olan Temurtaş'ın oyunu nereye varacaktır? Bir yandan Saroz'la işbirliğine giren Temurtaş öte yanda Şahinşah ve Alaeddin'i ağırlar. Orhan Bey bir yanda Bizans ve İlhanlı valisi öte yanda iç mücadelelere rağmen babasının Bursa düşünü gerçekleştirmek için nasıl hareket edecektir?

