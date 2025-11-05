Gözleri KaraDeniz 10. bölümde neler yaşandı? Azil aşkını herkesin önünde ilan etti

Osman Maçari ve Haki gözaltına alınır. Azil onları çıkartmak için Mehmet ve Sado'nun sevkiyatını devlet ile ortaklaşa bir operasyonla çökertti. Pusuya düşen Sado ve Mehmet zor kurtulur.

Kaynak: atv Osman Maçari ve Haki çıkar. Ancak Azil ile Güneş'in yakınlığına şahit olan Osman Maçari bazı kararlar alarak herkesi topladığı yemekte bunları tek tek açıkladı.