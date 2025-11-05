PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri KaraDeniz 10. bölümde neler yaşandı? Azil aşkını herkesin önünde ilan etti

atv’nin Salı akşamları ekrana gelen O3 Medya imzalı, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği Gözleri KaraDeniz dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Peki Gözleri KaraDeniz 10. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Osman Maçari ve Haki gözaltına alınır. Azil onları çıkartmak için Mehmet ve Sado'nun sevkiyatını devlet ile ortaklaşa bir operasyonla çökertti. Pusuya düşen Sado ve Mehmet zor kurtulur.

Osman Maçari ve Haki çıkar. Ancak Azil ile Güneş'in yakınlığına şahit olan Osman Maçari bazı kararlar alarak herkesi topladığı yemekte bunları tek tek açıkladı.

Yemeğin en büyük sürprizi ise Mehmet Maçari'nin aileye, eve geri dönmesi oldu. Osman, Mehmet'e Azil'e biat etmesini söyledikten sonra Güneşle boşanmalarını da şart koştu. Peri ile Sancar için evlilik kararı aldı. Azil'e ise eş olarak Aslı'yı layık bulduğunu söyledi. Azil'e de gönlü olup olmadığını sorduğu anda ise evde fırtına koptu. Azil, herkesin gözü önünde Güneş'e aşkını ilan etti.

Gözleri Karadeniz'de kartlar yeniden dağıtıldı!

