Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, hangi ilde? Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi nerede ve hangi şehirde çekiliyor soruları araştırılıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizi, izleyicisi ile her Cuma buluşuyor. Peki Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?