Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, hangi ilde? Taşacak Bu Deniz dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

TRT 1’in yeni dizisi “Taşacak Bu Deniz” dizisi nerede çekildiği seyirciler tarafından merak ediliyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı yapım, hem güçlü hikayesi hem de etkileyici çekim mekanlarıyla dikkat çekiyor. Peki Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi nerede ve hangi şehirde çekiliyor soruları araştırılıyor. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizi, izleyicisi ile her Cuma buluşuyor. Peki Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor? Taşacak Bu Deniz dizisi hangi ilde nerede çekiliyor?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Taşacak Bu Deniz dizisinin çekimleri, Karadeniz'in incisi Trabzon'da gerçekleştiriliyor. Dizi için kentin Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde bulunan doğal güzelliklere sahip yaylalar, ormanlık alanlar ve sahil şeritleri tercih edildi.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Taşacak Bu Deniz, Karadeniz'in hırçın doğasında iki köklü ailenin yıllardır süren hesaplaşmasını ekrana taşıyor. Adil ve Esme arasındaki geçmişten gelen kin, aileler arasındaki çatışmalarla yeniden alevlenirken; olaylar beklenmedik biçimde iç içe geçiyor. Bu karmaşanın ortasında kalan karakterler, bir yandan nefretin sınırlarını zorlarken diğer yandan kalplerindeki sevgiyle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Dağların sertliğiyle denizin fırtınalı ruhunu birleştiren dizi, aşk, intikam ve hayatta kalma temalarını sürükleyici bir hikâyede buluşturuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak oturuyor. Senaryosu ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem imzası taşıyor. Duygusal yoğunluğu ve etkileyici atmosferiyle Taşacak Bu Deniz, izleyiciyi Karadeniz'in dalgaları kadar güçlü bir hikâyenin içine çekmeye hazırlanıyor.

TAŞACAK BU DENİZ DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan)

Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak)

