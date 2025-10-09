PODCAST CANLI YAYIN

Gözleri KaraDeniz reytinglerde zirveye yerleşti!

Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitleyen “Gözleri Karadeniz” geçtiğimiz akşam yayınlanan bölümüyle reytingleri alt üst etti. Rize’de yaşanan büyük hesaplaşma, sosyal medyada da çok konuşuldu

atv'nin yeni sezon dizilerinden "Gözleri KaraDeniz" önceki akşam altıncı bölümüyle ekrana geldi. Dizi, Tüm kişilerde %4,50 izlenme oranı ve %13,27 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti. Atv gündüz kuşağında da fırtına gibi esti. Esra Erol'da programı Tüm kişilerde ikinci olurken, Müge Anlı ile Tatlı Sert ise üçüncü oldu. "Gözleri KaraDeniz'in erkana kilitleyen bölümünde ise şunlar yaşandı; Rize büyük bir hesaplaşmaya sahne oldu. Mehmet'ten kaçarken araba çarpan Güneş, ölümle yaşam arasında ince bir çizgide kaldı.

ORTALIK KARIŞTI...
Azil, sevdiği kadını kurtarabilmek için zamana karşı yarışırken, Maçari Konağı'nda Nermin'in patlattığı "Azil ile Güneş'in geçmişte yaşadığı aşk" bombası ortalığı karıştırdı. Bunları duyan Osman Maçari hem Azil'i, hem Asiye Ana'yı, hem de Güneş'i tek tek sorguladı. Güneş ise yaşananlardan sonra bir süreliğine Karadeniz'e dönme kararı aldı. Ancak Mehmet, Güneş'in peşini bırakmamaya kararlıydı.

