Mehmet yeni bir sayfa açmak istiyor! "Can Borcu" yeni bölümü ile bu akşam saat 20.00'de atv'de...

Başrollerinde Ebru Özkan Saban, Bülent İnal ve Mine Tugay gibi isimlerin yer aldığı "Can Borcu'nun 26'ncı bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. atv'nin sevilen dizisinin yeni bölüm konusu kısaca şöyle; Mehmet ve Handan birbirlerine kavuşmuşlardır ancak yaşananlar aileyi keskin bir kutuplaşmaya sürüklemiştir. Mehmet ve Handan evdeki gerilimi düşürmeye çalışırlarken şirkette de yeni ortakları Emel'le uğraşmak zorundadır.



FARKLI FİKİRLER...

Mehmet önemli bir kararın eşiğindedir: Her şeyi Emel'e bırakıp gitmek ve yıllar önce yaptığı gibi çalışıp didinerek sıfırdan yeni bir şirket kurmak. Ancak ailedeki herkes aynı fikirde değildir. Her şeyi altüst edecek felaket ise Handan'ın düğündeki patlamadan beri beyninde duran, ameliyatla çıkarılamamış küçük bir parçayla gelecektir.





Dizi, yayınlanacak olan bölümüyle ekrana kilitleyecek.