Aynadaki Yabancı 3. tanıtımı yayınlandı!

Kaynak: atv

Geçirdiği estetik operasyon sonrası beklenmedik bir komplikasyon yaşayan Azra, hafızasının bir bölümünü kaybeder. Yüzünü neden değiştirdiğini, geçmişinde hangi yaraları sakladığını hatırlayamaz. Aynaya her baktığında karşısına çıkan yabancı, kendi içindeki boşlukla birleşir. Bir yanda kimliğini kaybetmiş bir kadın, diğer yanda onu her yerde arayan bir adam. Emirhan, karısı Azra'yı bulabilmek için her kapıyı çalmaktadır. Ama bilmediği bir şey vardır: Azra artık eski Azra değildir. O şimdi, bambaşka bir hayata adım atmış Defne'dir. Ve kader, onları bir akşam bir restoranda yeniden karşı karşıya getirir. Acaba Emirhan'ın kalbi, aklının reddettiği gerçeği sezecek midir? Defne'nin gözlerinde yıllardır sevdiği kadının izlerini bulabilecek midir? Yoksa bu karşılaşma, ikisinin de hayatında yeni bir kırılma noktası mı olacaktır?