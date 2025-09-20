Dramatik hikayesi, görkemli prodüksiyonu ve heyecan uyandıran sahneleriyle dikkat çeken atv'nin yeni dizisi Aynadaki Yabancı'nın ikinci tanıtımı yayınlandı. Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu dizinin senaryosunu ise Pelin Gülcan, Lara Bulut Tecim, Batuhan Özbay ve Berşan Tan'ın kaleme alıyor.

Kaynak: atv

Tanıtımda Azra, aylardır içinde taşıdığı özlemin ağırlığıyla, kızı Leyla'ya kavuşacağı günün hayalini kurmaktadır. Bu uğurda her şeyi göze alan Azra, evden kaçtığı sırada karşısına çıkan Doktor Barış'ı ikna etmeyi başarır. Barış'ın ellerinde bambaşka bir yüze kavuşur; öyle ki artık onu sadece kendisi ve Barış tanıyabilecektir. Dışarıdan bakıldığında kusursuz olan bu değişim, Azra'ya yeni bir kimlik ve yeni bir güç verir.