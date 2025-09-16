Gözleri KaraDeniz yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek!

Gözleri KaraDeniz'in bu akşam üçüncü bölümü yayınlanacak. Başrollerinde Halit Özgür Sarı ile Özge Yağız'ın yer aldığı dizi yine izleyiciyi ekrana başına toplayacak. Bu bölümde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş'in (Özge Yağız) beraber atıldığı macera, başta Nermin ve Mehmet olmak üzere evdekilerin dikkatini çeker. Mehmet'in, Havva ve Hidayet baskısından kurtulmak için kurduğu oyun, Maçari adının saygınlığını bir kez daha tehlikeye atar. Azil, kendini bir anda Maçari'lerin karanlık işlerinin ortasında bulur.



Güneş ile Azil'in aşkı ekrana kilitliyor.