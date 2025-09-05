SON DAKİKA
Müge Anlı Birol Dovanbek'in öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylar

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen Birol Dovanbek cinayetinde yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Türkiye’nin takip ettiği şüpheli ölümde 27 yaşındaki Birol Dovanbek, 12 Ağustos tarihinde babasıyla kaldığı otelde ölü bulundu. Dovanbek’in sağ çıkamadığı otel odası canlı yayında görüntülendi. Savaş alanına dönmüş odadaki detaylar tüyler ürpertti. Anne ve eşinin suçladığı ve oğlunun cenazesine katılmayan şüpheli baba Cemal Dovanbek, canlı yayındaki çelişkili ifadelerine devam etti. Müge Anlı babaya sert tepki göstererek, “Her şey ortada anlat artık, hatırla” dedi. Öte yandan kötü amaçlı kullanılan ilaçları reçeteyle yazan doktor ve tıp merkezine bakanlık tarafından soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Giriş Tarihi :05 Eylül 2025 , 12:16 Güncelleme Tarihi :05 Eylül 2025 , 12:48
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gündeme gelen cinayet olayının detayları merak konusu oldu. 27 yaşındaki Birol Dovanbek 12 Ağustos'ta Zonguldak'ta babasıyla kaldığı otel odasında ölü bulundu. Özgül Dovanbek ve anne Birsel Çirkinköse iki çocukla birlikte soluğu Müge Anlı'da aldı. Müge Anlı'nın programına konuk olan anne ve eşin iddiasına göre, Birol Dovanbek babası Cemal Dovanbek tarafından öldürüldü. Olay günü Birol'un babasıyla birlikte otele gittiği, ertesi sabah ise yerde cansız bulunduğu aktarıldı. Anne Birsel Çirkinköse eski eşinin oğlunu öldürdüğü iddia etti. O gece otelde kalan akraba Mızrak Çirkinköse ise Birol Dovanbek'in kaldığı odanın savaş alanına döndüğünü anlattı. Odanın her yanında haplar etrafa saçılmıştı. O oda canlı yayında görüntülendi. Söylenenden çok daha kötü halde olan odada kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Savaş alanına dönmüş otel odası görüntülendi

SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ ODA GÖRÜNTÜLENDİ

Müge Anlı ekibi canlı yayında savaş alanına döndüğü belirtilen ve Birol Dovanbek'in sağ çıkamadığı otel odasını görüntüledi. Otel odasında kırık bardaklar, darbeye bağlı olarak kırılmış ayna, duvardaki izler ve Birol Dovanbek'in yattığı yatağın kafa kısmında kan izleri olduğu görüldü. Öte yandan Cemal Dovanbek'in iddia ettiği başka birinin odaya girmiş olabileceği ihtimali ise odanın dışındaki güvenlik kamerasındaki görüntülerle çürümüş oldu.

"İNKAR ETMENİZ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ"

Müge Anlı odadaki görüntülere rağmen hala inkar eden babaya, "Arbede oteldekilerin duymaması imkansız. Siz burada kavga etmişsiniz inkar etmeniz bir şey değişmez. Odama o girdi bu girdi diye konuşmanız çok saçma. Her şey ortada. Konuşun artık. Hatırlamıyorum dedin ya al ben de sana hatırlatıyorum. Bu çocuk marketten sağ salim gelmiş odadan kafası içine göçmüş şekilde çıkmış bu nasıl olmuş? Sence nasıl oldu?" şeklinde konuştu.

"GÖRÜNTÜLERE BEN DE ŞOK OLDUM"

Baba Cemal Dovanbek canlı yayın boyunca şok olmuş gibi ifadeler takınarak, "Ben anlayamıyorum ben oğlumla kavga etmedim. Tahmin yürütmeye çalışıyorum ama yok. Ben yapmış olamam. İmkanı yok. Ben yapmadım. Yapmadığım bir şeye yaptım diyemem. Ben de görüntülere şok oldum" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dün canlı yayındaki Özel bir tıp merkezi ve doktorla ilgili ortaya atılan iddialar sonrası Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. Müge Anlı dün baba Cemal Dovanbek'in tüm ailesi ve mahalledeki herkesin aynı doktordan reçeteyle usulsüz şekilde kullandığı ilaçları anlatmasının ardından bakanlığın harekete geçtiğini duyurdu.

"NE MASALI ANLATIYORSUN"

Doktor Şevki Sözen savaş alanına dönmüş odanın halini gördükten sonra hala çelişkili ifadeler veren baba Cemal Dovanbek'e "Senin oğlun o odaya sağlam giriyor ve ölü çıkıyor bu nasıl olabiliyor? ne masalı anlatıyorsun sen ya. Odadan sağ çıkan sadece sendin. Sadece sen bilebilirsin" dedi.
"SENİ İÇERİ TIKAYIM ONDAN SONRA YASIMI TUTUCAM"

Birol Dovanbek'in eşi yetkililere seslenerek Cemal Dovanbek'in tutuklu yargılanmasını isteyerek, "Sen bunlar bu işin peşini bırakır yas tutar diyordun ama ben yasımı seni içeri tıktıktan sonra tutucam" dedi.
CEMAL DOVANBEK'İN YÜZÜĞÜ NEDEN PARMAĞINDA DEĞİLDİ?

Müge Anlı Cemal Dovanbek'in elindeki ve gece yatarken takılı olan yüzüğün nerede olduğunu sordu, yüzüğün nerede olduğunu bilmediğini söyleyen babaya Müge Anlı, "Yüzükle mi kafasına vurdun" diye tepki gösterdi. Anlı, "Sen kırmışsın çocuğun kafasını o kadar arbede yaşanmış kim gelip yapacak kendi kendine mi yumruk attı. Demek ki yüzükle vurdun yüzük fırladı düştü" dedi. Öte yandan yüzüğün olay yeri inceleme tarafından odada bulunduğu belirtildi. Müge Anlı babanın 6 tane basit yaralamadan suçu olduğunu belirtti.
