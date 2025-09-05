Müge Anlı Birol Dovanbek’in öldüğü savaş alanına dönmüş otel odasını görüntüledi! Kan donduran detaylar

SAVAŞ ALANINA DÖNMÜŞ ODA GÖRÜNTÜLENDİ Müge Anlı ekibi canlı yayında savaş alanına döndüğü belirtilen ve Birol Dovanbek 'in sağ çıkamadığı otel odasını görüntüledi. Otel odasında kırık bardaklar, darbeye bağlı olarak kırılmış ayna, duvardaki izler ve Birol Dovanbek'in yattığı yatağın kafa kısmında kan izleri olduğu görüldü. Öte yandan Cemal Dovanbek 'in iddia ettiği başka birinin odaya girmiş olabileceği ihtimali ise odanın dışındaki güvenlik kamerasındaki görüntülerle çürümüş oldu.

"İNKAR ETMENİZ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ"



Müge Anlı odadaki görüntülere rağmen hala inkar eden babaya, "Arbede oteldekilerin duymaması imkansız. Siz burada kavga etmişsiniz inkar etmeniz bir şey değişmez. Odama o girdi bu girdi diye konuşmanız çok saçma. Her şey ortada. Konuşun artık. Hatırlamıyorum dedin ya al ben de sana hatırlatıyorum. Bu çocuk marketten sağ salim gelmiş odadan kafası içine göçmüş şekilde çıkmış bu nasıl olmuş? Sence nasıl oldu?" şeklinde konuştu.