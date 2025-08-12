MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos (dün akşam) MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?

MasterChef yarışmasının bu hafta yarışacak olan mavi takım ve kırmızı takım kadroları belli oldu. 11 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan son bölümde MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı açıklandı. İşte merak edilenler…
2025 MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef yarışmasında Mavi takımın kaptanlığına Merve seçildi.
KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kırmızı takımın yeni kaptanı ise Sercan oldu.
2025 MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
Eleme oyununda jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim Tunahan oldu. Böylece Tunahan, MasterChef Türkiye macerasına veda etti.