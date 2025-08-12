SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos (dün akşam) MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?

Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında dün akşam kaptanlık oyunu oynandı. 11 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan MasterChef yeni bölümünde mavı takım ve kırmızı takım kaptanları belli olurken, yarışmacılarda netleşti. Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte son bölüm yaşananlar…

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ağustos 2025 , 09:55
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos dün akşam MasterChef mavi takım ve kırmızı takım kaptanları kim oldu?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

MasterChef yarışmasının bu hafta yarışacak olan mavi takım ve kırmızı takım kadroları belli oldu. 11 Ağustos Pazartesi günü yayınlanan son bölümde MasterChef kaptanlık oyununu kazanan yarışmacı açıklandı. İşte merak edilenler…

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2025 MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
MasterChef yarışmasında Mavi takımın kaptanlığına Merve seçildi.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

KIRMIZI TAKIM KAPTANI KİM OLDU?
Kırmızı takımın yeni kaptanı ise Sercan oldu.

(Kaynak: Sosyal Medya)(Kaynak: Sosyal Medya)

2025 MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?
Eleme oyununda jüri değerlendirmesi sonucunda yarışmaya veda eden isim Tunahan oldu. Böylece Tunahan, MasterChef Türkiye macerasına veda etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’li İBB’deki yolsuzluk çetesinin medya ayağına operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Orman yangınlarıyla mücadele! Bakan Yumaklı son durumu paylaştı | Hangi illerde kontrol altında?
CHP’nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir’in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
Jose Mourinho’dan farklı 11! Fenerbahçe Feyenoord’u böyle yıkacak
Meteoroloji’den 4 ile sarı kodlu fırtına uyarısı: Sıcak hava dalgası, yağmur ve sert rüzgar bir arada! Çanakkale, İzmir, Manisa...
Galatasaray’a çifte yıldız! Sona gelindi
İş insanı Halit Yukay’ın kaybolduğu kazada yeni detaylar ortaya çıkıyor! Yukay Kıvanç Tatlıtuğ ile telefonda konuşurken mi çarpıştı?
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamayacak
Rezan Epözdemir’in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine Erişim yasağı aldırdığı otelde tatil yaptı
Başkan Erdoğan’dan 80. yılında BM’ye reform mesajı!
Fenerbahçe’den orta sahaya süper yıldız!
MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu’ya sert tepki: İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir
Rezan Epözdemir ve Çallı’dan organize işler! 50 bin €’luk Mercedes şantajı, 150 bin $’lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Balıkesir’de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada kolon kesildi şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
AFAD açıkladı: Balıkesir’de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
İsrail’den Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...