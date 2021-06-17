Müge Anlı babasının evli ve çocuklu iş arkadaşına kaçan 21 yaşındaki Sıla'yı buldu şoke eden anlar! Sevgilisinin karısıyla yüzleşti
Müge Anlı babasının evli ve çocuklu iş arkadaşına kaçan 21 yaşındaki Sıla'yı buldu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Sıla, 8 gün sonra 34 yaşındaki evli ve 2 çocuğu olan sevgilisi ile ortaya çıktı. Sıla'nın babası Gündoğdu Bey fırında çalıştığını, Hakan Bey'in de 7 senedir aynı fırında olduğunu, kendi evlerine de girip çıktığını meğer namusuna göz diktiğini dile getirdi. Yayına bağlanan Sıla ve evli sevgilisinin eşi, Müge Anlı'da yüzleşti. 'Zorla kaçırılmadım, Hakan ile birlikteyim' diyen Sıla, izleyenleri çileden çıkarttı.
17.06.2021 13:45
- Son Güncelleme: 17.06.2021 13:47
MÜGE ANLI STÜDYOSUNDA ŞOKE EDEN ANLAR!
Müge Anlı babasının evli ve çocuklu iş arkadaşına kaçan 21 yaşındaki Sıla'yı buldu. İşte 10 Haziran'da kaybolan 21 yaşındaki Sıla hakkında Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
21 yaşındaki Sıla 31 yaşındaki evli ve 2 çocuklu Hakan'a kaçtı. Daha önce de 1 kez babasının iş arkadaşıyla kaçtığı ortaya çıkan Sıla'nın babası Gündoğdu Bey, Hakan Bey'in de 7 senedir aynı fırında olduğunu, kendi evlerine de girip çıktığını meğer namusuna göz diktiğini dile getirdi.
Gündoğdu Bey, Hakan Bey'in gelmesini ve hesap vermesini isterken Hakan Bey'in bir de evli ve çocuklu olduğuna dikkat çekti. Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Hakan Bey'in eşi, yaşananlardan sonra boşanmak istediğini belirtti.
Sıla'nın ablası Nazlı, kardeşinin bir önceki kaçışının 2 Mart'ta olduğunu, mesajlara baktıklarında ise kardeşi ile Hakan Bey'in 1 senedir konuştuğunu belirtti.
Bugün Müge Anlı canlı yayınına katılan Hakan Bey'in eşi, yaşananlardan sonra boşanmak istediğini ifade etti.
34 yaşındaki adama kaçan Sıla ise Müge Anlı canlı yayınında, "Zorla kaçırılmadım, Hakan'la birlikteyim" diyerek herkesi şoke etti.