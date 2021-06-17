Müge Anlı babasının evli ve çocuklu iş arkadaşına kaçan 21 yaşındaki Sıla'yı buldu şoke eden anlar! Sevgilisinin karısıyla yüzleşti

Müge Anlı babasının evli ve çocuklu iş arkadaşına kaçan 21 yaşındaki Sıla'yı buldu! Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranan Sıla, 8 gün sonra 34 yaşındaki evli ve 2 çocuğu olan sevgilisi ile ortaya çıktı. Sıla'nın babası Gündoğdu Bey fırında çalıştığını, Hakan Bey'in de 7 senedir aynı fırında olduğunu, kendi evlerine de girip çıktığını meğer namusuna göz diktiğini dile getirdi. Yayına bağlanan Sıla ve evli sevgilisinin eşi, Müge Anlı'da yüzleşti. 'Zorla kaçırılmadım, Hakan ile birlikteyim' diyen Sıla, izleyenleri çileden çıkarttı.

17.06.2021 13:45 - Son Güncelleme: 17.06.2021 13:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





