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    • 21.06.2021 09:46
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    ? , hangi kanalda yayınlanacak? Oyuncu kadrosu...

    ? Sorusu diziseverler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Osmanlı Dönemi'ne damga vuran isimlerden 'nın hayatını ele alacak olan 'Barbaroslar' dizisinin başrolünde yer alacak. Dizi için meraklı bekleyiş sürerken ilk fragmanı da yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından, Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? ? Oyuncuları kimler? Sorularının cevabı merak edilmeye başladı. İşte Barbaroslar dizisi hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak?

    Barbaroslar dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla Osmanlı Dönemi'ne damga vuran isimlerden Barboros Hayrettin Paşa'nın hayatını ele alacak. 'Barbaroslar' dizisinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Dizi için meraklı bekleyiş sürerken ilk fragmanı da yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından, Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler? Sorularının cevabı merak edilmeye başladı. İşte Barbaroslar dizisi hakkında tüm detaylar!

    BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Düzyatan'a başrolde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı oyuncusu Ulaş Aslantepe eşlik edecek. Dizinin çekimleri başladı. Ekranlarda ise eylül ayında yer alacak. Tam bir tarih ise henüz verilmedi.

    BARBAROS DİZİSİ KONUSU

    Tarihi olayları ele alan Barbaros dizisi Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatacak. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak olan başrol oyuncularından biri Ulaş Tuna Astepe. Engin Altan Düzyatan ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.

        BARBAROS DİZİSİ HANGİ KANALDA OLACAK?

        Başarılı isimlerin yer aldığı Barbaros dizisi, Uyanış Büyük Selçuklu, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı ve Teşkilat gibi dizilerle reyting rekorlarına imza atan TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Barbaros dizisi hem konusu itibarıyla hem de oyuncularıyla şimdiden büyük bir hayran kitlesi oluştu. Dizinin reyting rekorları kırması bekleniyor.

        ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?

        Engin Altan Düzyatan 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'de doğan Türk oyuncu ve sunucudur. Büyük dedeleri Yugoslavya Türklerinden olan Engin Altan Düzyatan, 1996 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2001 yılında mezun olduktan sonra İstanbul'a oyunculuk için geldiği yıllarda Kenter ve DOT Tiyatrosu'nda görev almış, ayrıca Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda bir oyun yönetmiştir.

        Hazal Kaya ve Naz Elmas ile birlikte Beymen Club'ın 2010 koleksiyonu çekimlerinde yer almıştır. Düzyatan, Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Kapalıçarşı, Son, Yol Ayrımı, Cinayet gibi televizyon dizilerinin yanı sıra Cennet, Romantik Komedi 1 ve Romantik Komedi 2, Bir Avuç Deniz, New York'ta 5 Minare, Anadolu Kartalları, Bu İşte Bir Yalnızlık Var gibi birçok yapımda yer alan sanatçı Ayrıca 1 Milyon Canlı Para isimli yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.
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