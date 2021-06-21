Barbaroslar dizisi, güçlü oyuncu kadrosuyla Osmanlı Dönemi'ne damga vuran isimlerden Barboros Hayrettin Paşa'nın hayatını ele alacak. 'Barbaroslar' dizisinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Dizi için meraklı bekleyiş sürerken ilk fragmanı da yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından, Barbaroslar dizisi ne zaman başlayacak? Barbaroslar konusu ne? Oyuncuları kimler? Sorularının cevabı merak edilmeye başladı. İşte Barbaroslar dizisi hakkında tüm detaylar!
BARBAROS DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı dizinin başrolünde Engin Altan Düzyatan yer alacak. Düzyatan'a başrolde ise Sen Anlat Karadeniz dizisinin yakışıklı oyuncusu Ulaş Aslantepe eşlik edecek. Dizinin çekimleri başladı. Ekranlarda ise eylül ayında yer alacak. Tam bir tarih ise henüz verilmedi.
BARBAROS DİZİSİ KONUSU
Tarihi olayları ele alan Barbaros dizisi Osmanlı'nın ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa'yı anlatacak. Dizide Barbaros Hayrettin Paşa'yı canlandıracak olan başrol oyuncularından biri Ulaş Tuna Astepe. Engin Altan Düzyatan ise Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyi olan Oruç Reis'i canlandıracak.