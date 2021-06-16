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Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik ve Bahtiyar Akçay bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay! 13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? Denizli'de çalıştığı mekanın sahibiyle birliktelik yaşayan Fatma Çelik'ten 13 yıldır haber alınamıyor. Fatma Çelik'in ablası Yurdagül Çelin, kardeşinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaların odağındaki Veli Karabacak, söz konusu iddiaları canlı yayında yalanladı. Sezon finali tarihini açıklayan Müge Anlı'da bugün Bahtiyar Akçay'la ilgili yaşanan son dakika gelişmesine göre ortaya çıkan gizli tanığın gösterdiği yerde yapılan aramada çok sayıda kemik parçaları bulundu. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...

16.06.2021 13:15 - Son Güncelleme: 16.06.2021 13:32
Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

FATMA ÇELİK BULUNDU MU?

Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay gündeme geldi. 6 kardeşli bir aileden gelen Fatma Çelik, 13 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Kardeşinin kaybında 25 yaş büyük olan patronundan şüphelenen abla Fatma Çelik, Müge Anlı'ya başvurdu.

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Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

Denizli'de çalıştığı mekanın sahibiyle birliktelik yaşayan Fatma Çelik'in sık sık şiddet gördüğü iddia edildi. Sevgilisine "Sen beni aldatınca ben de seni üç kişiyle aldattım" diyen Fatma Çelik'in ailesi erkek arkadaşı tarafından öldürüldüğüne inanıyor.

Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

Yaşanılanlarla ilgili konuşan anne; "Benim kızım giderken bana bir şey olursa Veli'den bil dedi ve zinnet eşyalarını bıraktı. Ben üç -dört defa davacı oldum. Adam beraber olduklarını bile inkar ediyormuş. " dedi.

Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

Veli Bey, Fatma Hanım ile beraberliği olduğunu, gazino ortamında çalışan insanların mükemmel bir hayatları olmadığını ister istemez kıskançlıklar yaşandığını ama tavernanın işletmesini kendisinin yaptığını belirtti.

Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

Fatma Hanım'ın kendisinden önce başka yerlerde de çalıştığından bahseden Veli Bey, Sevim olarak tanınan ama kendisinin Banu olarak tanıdığı kişi ile beraber kendi yanlarına çalışmaya geldiğini söyledi. Yurdagül Hanım, Sevim Hanım'ın çalışmadığını, kız kardeşini ikna etmek için gittiğini belirtti. Veli Bey, bu iki kardeşin kendi yanlarında çalışmaya başladıktan sonra Fatma Hanım ile ilişkilerinin başladığını, 1 sene civarında beraber olduklarını ama bu sürenin 2,5 3 sene olmadığını savundu.