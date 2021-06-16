Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik ve Bahtiyar Akçay bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...

Fatma Hanım'ın kendisinden önce başka yerlerde de çalıştığından bahseden Veli Bey, Sevim olarak tanınan ama kendisinin Banu olarak tanıdığı kişi ile beraber kendi yanlarına çalışmaya geldiğini söyledi. Yurdagül Hanım, Sevim Hanım'ın çalışmadığını, kız kardeşini ikna etmek için gittiğini belirtti. Veli Bey, bu iki kardeşin kendi yanlarında çalışmaya başladıktan sonra Fatma Hanım ile ilişkilerinin başladığını, 1 sene civarında beraber olduklarını ama bu sürenin 2,5 3 sene olmadığını savundu.