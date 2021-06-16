Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay!13 yıldır aranan Fatma Çelik ve Bahtiyar Akçay bulundu mu? O bölgede kemik parçaları...
Müge Anlı'da sezon finali öncesi kan donduran olay! 13 yıldır aranan Fatma Çelik bulundu mu? Denizli'de çalıştığı mekanın sahibiyle birliktelik yaşayan Fatma Çelik'ten 13 yıldır haber alınamıyor. Fatma Çelik'in ablası Yurdagül Çelin, kardeşinin akıbetini öğrenmek için Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. İddiaların odağındaki Veli Karabacak, söz konusu iddiaları canlı yayında yalanladı. Sezon finali tarihini açıklayan Müge Anlı'da bugün Bahtiyar Akçay'la ilgili yaşanan son dakika gelişmesine göre ortaya çıkan gizli tanığın gösterdiği yerde yapılan aramada çok sayıda kemik parçaları bulundu. İşte Müge Anlı'da bugün yaşananlar...
16.06.2021 13:15
- Son Güncelleme: 16.06.2021 13:32
Fatma Hanım'ın kendisinden önce başka yerlerde de çalıştığından bahseden Veli Bey, Sevim olarak tanınan ama kendisinin Banu olarak tanıdığı kişi ile beraber kendi yanlarına çalışmaya geldiğini söyledi. Yurdagül Hanım, Sevim Hanım'ın çalışmadığını, kız kardeşini ikna etmek için gittiğini belirtti. Veli Bey, bu iki kardeşin kendi yanlarında çalışmaya başladıktan sonra Fatma Hanım ile ilişkilerinin başladığını, 1 sene civarında beraber olduklarını ama bu sürenin 2,5 3 sene olmadığını savundu.