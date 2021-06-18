Müge Anlı'yı görenler şaşıp kalıyor! Gençliğiyle hayran bırakan Müge Anlı meğer yıllar önce bakın hangi dizide rol almış...

Müge Anlı'yı görenler şaşıp kalıyor! Atv ekranlarının sevilen sunucusu, Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile Türkiye gündemini belirlemeye devam ediyor. Yıllarca aydınlatılamayan cinayetler, dinmeyen hasretler, esrarengiz kayıplar, dinmeyen gözyaşları Müge Anlı ve ekip arkadaşları ile Atv ekranlarında çözüme kavuşuyor. 47 yaşındaki Müge Anlı, özel hayatını gözler önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlüler arasında... Hal böyle olunca hayranları hakkında her şeyi merak ediyor. Başarıdan başarıya imza atan Müge Anlı'nın gençlik halini görenler güzelliğine hayran kalıyor. Verdiği radikal kararla Instagram hesabı açan Anlı, sosyal medyada da oldukça iddialı. 1 günde 1 milyon takipçiye ulaşan Müge Anlı, eski halleriyle dikkat çekti. Başarılı televizyoncunun 2015 yılında Atv ekranlarında yayınlanan o dizide rol aldığını görenler şaşırıyor.

18.06.2021 18:45 - Son Güncelleme: 18.06.2021 18:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





