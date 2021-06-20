Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Mehmet Şevki Sözen'in eşi ve oğluna bakın! Görenler 'oğlu aynı Şevki hoca' diyor
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti! Mehmet Şevki Sözen'in eşi ile paylaştığı pozu sosyal medya gündeminde. 11 Haziran 2021 günü Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Adli Tıp Uzmanı Şevki Sözen'in oğlu Ayberk'in dünyaevine girdiğini açıklayan ve düğünden kareler paylaşan Müge Anlı'nın 13 sezondur yayın hayatına devam eden programında yer alan Şevki Hoca sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Mehmet Şevki Sözen'in eşi ve çocuklarıyla mutlu çekirdek ailesini görenler yorum yağmuruna tutuyor.
20.06.2021 09:52
- Son Güncelleme: 20.06.2021 09:54
Müge Anlı müjdeyi canlı yayında vermişti!13 yıldır Atv ekranlarında yer alan Müge Anlı ile Tatlı Sert'te Müge Anlı ile birlikte konuları değerlendiren Ali Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen'in oğlu Ayberk dünyaevine girdi.
Güzel haberi Müge Anlı Atv canlı yayınında 11 Haziran günü yayınlanan programında vermişti. Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Mehmet Şevki Sözen'in çekirdek ailesini merak edenler Ayberk'i görünce, 'oğlu aynı Şevki hoca' demeden geçmiyor.
Babasına benzerliği ile dikkat çeken Ayberk Sözen ve annesi kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.
İşte Müge Anlı'nın hem iş hem de yakın arkadaşı olan Mehmet Şevki Sözen'in ailesi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve merak edilen aileleri...