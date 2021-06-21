Atv'nin yeni dizisi Baş Belası 1. bölümüyle reytingleri altüst etti! Baş Belası oyuncuları dizinin ilk bölümü ile beraber dikkatleri üzerine topladı. 20 Haziran Pazar akşamı yayın hayatına başlayan Baş Belası dizisinde İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, gibi oyuncular yer alıyor. Baş Belası'nın birinci bölümünde; Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğreniyor. İrem Helvacıoğlu İpek Gümüşçü, Seçkin Özdemir ise Şahin Kara karakterine hayat veriyor.
BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.
BAŞKOMİSER ŞAHİN VE PSİKOLOG İPEK'İN MACERA DOLU HİKAYESİ
Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü'nün yakın arkadaşı Nazlı, kocası Birol'un onu aldattığını öğrenince soluğu İpek'in yanında aldı. Nazlı, İpek'ten kadının kim olduğunu bulması konusunda yardım isteyince, polisiye öykülere çok meraklı olan psikoloji mezunu İpek, olayı çözmek üzere ipuçlarının peşine düştü.
Nazlı ve İpek, kimliğini tespit ettikleri kadının evine gittiklerinde büyük bir şok yaşadı. Birol'un sevgilisi Banu, bir cinayete kurban gitmişti. Bir anda kendilerini cinayet şüphelisi olarak bulan İpek, cinayet büro başkomiseri Şahin Kara ile bu şekilde tanıştı. Başkomiser Şahin, delilleri büyük bir titizlikle incelerken, İpek'i de yakın takibe aldı.