Atv'nin yeni dizisi Baş Belası 1. bölümüyle reytingleri altüst etti! Baş Belası oyuncuları dizinin ilk bölümü ile beraber dikkatleri üzerine topladı. 20 Haziran Pazar akşamı yayın hayatına başlayan Baş Belası dizisinde İrem Helvacıoğlu, Seçkin Özdemir, Dilara Aksüyek, Bülent Düzgünoğlu, Neşe Baykent, gibi oyuncular yer alıyor. Baş Belası'nın birinci bölümünde; Evli, mutlu, çocuklu bir ev hanımı olan İpek Gümüşçü, yakın arkadaşı Nazlı'nın aldatıldığını öğreniyor. İrem Helvacıoğlu İpek Gümüşçü, Seçkin Özdemir ise Şahin Kara karakterine hayat veriyor.

BAŞ BELASI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

ARC Film tarafından çekilen Baş belası dizisi, 20 Haziran Pazar günü izleyici ile buluşacak. Polisiye türünde yayınlanacak olan dizi, İstanbul'un çeşitli ilçelerinde çekiliyor.