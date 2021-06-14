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    • Televizyon
    • 14.06.2021 10:11
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    • 14.06.2021 10:20
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    CANLI YAYIN İZLE 14 Haziran YOUTUBE linki! , ve bulundu mu?

    'nın bugünkü canlı yayınında (14 Haziran 2021) neler yaşanıyor? Araç almak için geldi kayıplara karıştı en son görüştüğü arkadaş! Çarpıcı iddialar 'ın şüpheli kaybı... 27 yaşında genç bir adam! Ormanda mı kayboldu? Borçları yüzünden mi kaçtı 'a ne oldu? Yaşadığı köyden kayboldu, ne gören ne de duyan oldu! Şüphelerin odağında bir yeğen, 69 yaşındaki 'ün kaybı! Babası ile tartıştı, annesinin iş yerinden kayboldu. 17 yaşındaki Işıl Naz'la ilgili sıcak gelişme ve daha fazlası ında...

    Müge Anlı'da bugün | ATV CANLI YAYIN

    Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (14 Haziran) neler yaşandı? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

    Müge Anlı canlı yayını ve son bölümünü aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz...

    MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV İZLE - TIKLA

    Araç almak için geldi kayıplara karıştı en son görüştüğü arkadaş! Çarpıcı iddialar Bahtiyar Akçay'ın şüpheli kaybı...

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        Haberler Televizyon Müge Anlı CANLI YAYIN İZLE 14 Haziran ATV YOUTUBE linki! Bahtiyar Akçay, Abdülkadir Dursun ve Hüseyin Kök bulundu mu?