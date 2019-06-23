Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri Hazal Subaşı hakkında şok gerçek! Güzel oyuncu meğer...

Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Diriliş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit'e partner olarak gelecek isim iddialara göre Hazal Subaşı... Genç ve yetenekli oyuncu, Diriliş Osman dizisinde oynayacağı iddiaları üzerine Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Hazal Subaşı hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. Diriliş Osman'ın yeni yıldızı olması beklenen Hazal Subaşı'nın yaşını öğrenenler ise şok oldu. İşte herkesin merak ettiği "Hazal Subaşı kaç yaşında?" sorusunun cevabı...

23.06.2019 08:39 - Son Güncelleme: 23.06.2019 08:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





