Diriliş Osman dizisinde Burak Özçivit'in partneri Hazal Subaşı hakkında şok gerçek! Güzel oyuncu meğer...
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Diriliş Osman'da başrol oyuncusu Burak Özçivit'e partner olarak gelecek isim iddialara göre Hazal Subaşı... Genç ve yetenekli oyuncu, Diriliş Osman dizisinde oynayacağı iddiaları üzerine Diriliş Ertuğrul hayranları tarafından merak edilmeye başlandı. Hazal Subaşı hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. Diriliş Osman'ın yeni yıldızı olması beklenen Hazal Subaşı'nın yaşını öğrenenler ise şok oldu. İşte herkesin merak ettiği "Hazal Subaşı kaç yaşında?" sorusunun cevabı...
Diriliş Ertuğrul dizisi yeni sezonda Diriliş Osman olarak yayın hayatına devam edecek. Diriliş Osman dizisinde başrol oyuncusu Burak Özçivit'e eşlik edecek olan isim kulislerde Hazal Subaşı olarak yer almaya başladı. İzleyici ise Diriliş Osman'a yeni transfer olacak olan Hazal Subaşı'nın yaşını merak etti. Hazal Subaşı'nın kaç yaşında olduğunu öğrenince şok olacaksınız!