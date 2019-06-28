Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün her hafta olduğu gibi eleme heyecanı yaşanıyor. Bu bağlamda Kanal D ekranlarının büyük bir beğeni ile takip edilen programı Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler ise haftanın finaliyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta'ya dair detaylar... Sevilen programda bugün haftanın birincisini ve elenen ismi Fatih Ürek açıklayacak. En düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Birinci olan isim ise bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi?