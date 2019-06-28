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  • 28.06.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 28.06.2019 17:39

haftanın birincisi kim oldu, puan durumu tablosu nedir? bugün kim elendi?

28 Haziran bugün kim elendi? kim oldu, puan durumu tablosu nedir? Haftaiçi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da haftanın finali için heyecan dorukta. Dün yayınlanan bölümde Gülcan'ın gözyaşları güne damgasını vurmuştu. Şimdi programın izleyicileri Gelinim Mutfakta kim elendi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? Gün sonuncusu 7 puan alan Hatice oldu, kayınvalidelerden 13 puan toplayan Hatice hem gün birinciliği unvanının sahibi oldu, hem de 33'ncü ını aldı. Elif ve Hülya ise 10 puan topladı.

Kanal D ekranlarının reyting rekorları kıran yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün her hafta olduğu gibi eleme heyecanı yaşanıyor. Bu bağlamda Kanal D ekranlarının büyük bir beğeni ile takip edilen programı Gelinim Mutfakta haftanın final bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Programı yakından takip eden izleyiciler ise haftanın finaliyle ilgili detayları araştırıyor. Peki, Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta'ya dair detaylar... Sevilen programda bugün haftanın birincisini ve elenen ismi Fatih Ürek açıklayacak. En düşük puanı alan isim yarışmaya veda edecek. Birinci olan isim ise bileziklerin sahibi olacak. Peki Gelinim Mutfakta'da bugün kim elendi?

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