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  • Son Güncelleme: 28.06.2019 10:23

5. yeni bölüm fragmanı: O gönderdi beni!

5. yeni bölüm izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ceylan ve Ömer’in “mutlu” nişan günleri Kristina’nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Taylan’ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Peki Ceylan, Ömer'den vazgeçecek mi? İşte Atv'nin sevilen dizisi Canevim 5. bölümden ipuçları!

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