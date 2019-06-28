Canevim 4. son bölümde yaşananlardan sonra izleyici büyük bir merakla Canevim 5. yeni bölümü beklemeye başladı. Atv'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Canevim 5. bölümde neler olacak? İşte Canevim5. yeni bölüm fragmanı ve ipuçları...
Canevim 5. yeni bölüm fragmanı: O gönderdi beni! Canevim 4. son bölüm full tek parça izle
Canevim 5. yeni bölüm izleyici tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Ceylan ve Ömer’in “mutlu” nişan günleri Kristina’nın kapılarını çalmasıyla berbat olmuştur. Taylan’ın hazırladığı hikaye Ceylan için yıkıcı olur. Peki Ceylan, Ömer'den vazgeçecek mi? İşte Atv'nin sevilen dizisi Canevim 5. bölümden ipuçları!
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