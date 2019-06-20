Diriliş Osman ne zaman? Diriliş Osman'da kimler olacak? TRT ekranlarında yıllardır büyük ilgiyle izlenen Diriliş Ertuğrul dizisi bu sezon final yaptı. Diriliş Ertuğrul yeni sezonda Diriliş Osman olarak devam edecek ve Osman Gazi'nin hayatı anlatılacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Diriliş Osman'da oynayacak olan Burak Özçivit, rolüne sıkı şekilde hazırlanıyor. Osman Gazi'yi canlandıracak olan Özçivit, İstanbul'daki Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'ni gezip dizi için Osmanlı tarihi hakkında kapsamlı bilgi aldı.