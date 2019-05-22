Çukur 67. yeni bölüm fragmanı Show TV izle: Çukur 67. yeni bölüm fragmanı son bölümün izleyici karşısına çıktıktan sonra araştırılıyor. Çukur 2. Sezon 34. Bölüm fragmanı yayında mı? Çukur son bölümde çok önemli gelişmeler yaşandı. İzleyiciler adeta çıldırdı. Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Şimdi dizinin fanları yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

Çukur, yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Aras Bulut İynemli, Ercan Kesal, Perihan Savaş, Şenay Gürler, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu ve Necip Memili'nin paylaştığı Türk televizyon dizisi. İlk bölümü 23 Ekim 2017'de yayınlandı.

Çukur 67. Yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimize eklenecektir.

ÇUKUR 67. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR YENİ 67.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON 66.BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Uluç, gizli mekana gelen otomobilden Yücel'in inmesini beklerken karşısında onun adamlarını görünce şoke olur. Bu sırada Yamaç başta olmak üzere herkesten habersiz evi gören bir yerde pusuda bekleyen Aliço, Uluç'u vurmak için silahını ateşler. Uluç'un vurulması ile şaşkına dönen Yamaç koşarak Yücel'in içinde bulunduğunu sandığı aracına ateş etmeye başlar. Aynı sırada Cumali ve Kemal de neler olduğunu anlamaya çalışır. Onlar da silahlarını çıkarıp araca ateş etmeye başlar.

ALİÇO YÜCEL'İN ELİNDE

Aliço, Uluç'u kendisinin vurmadığını anlar. Olanı biteni anlamaya çalışırken, Uluç'u vuranın Yücel olduğunu anlar. Yücel ile karşı karşıya kalan Aliço'yu arkasından gelen Remzi başına silahla vurarak bayıltır. Damla babasının yanına koşmaya başlar. Cumali ve Yamaç ona engel olmaya çalışır. Cumali onu uzaklaştırır. Uluç'un cesedini eve taşırlar. Damla babasının cesedinin başında gözyaşları döker. Bu sırada Yamaç telefonla adamlarını arar. Kemal ve Metin etrafı arar. Kemal yerde Aliço'nun silahını bulur. Metin Kemal'den Ali'yi arayıp yerinde olup olmadığını kontrol etmesini ister. Ali Aliço'nun kulübesini kontrol eder ve Aliço'nun orda olmadığını söyler. Bu sırada Metin silahın altında siyah zarfı bulur.