Sıfır Bir dizisinde CİO karakteriyle dikkat çeken Cihangir Ceyhan, Çukur dizisinde Azer Kurtuluş rolüyle izleyici karşısına çıkacak. Şimdi Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Çukur'un yeni bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler Cihangir Ceyhan kimdir, kaç yaşında ve nereli sorularına yanıt arıyor. Peki, Azer Kurtuluş kimdir? İşte cevabı...

AZER KURTULUŞ KİMDİR?

Çukur, önceki sezonda olduğu gibi büyük bir yardım gecesi düzenleyerek 27 Mayıs günü sezon finali yapacak. Sezon finaline yaklaşan diziye ise ''Sıfır Bir – Bir Zamanlar Adana'da'' dizisindeki Cihangir Ceyhan katılıyor. Ceyhan, Koçovalı ailesinin düşmanı olarak diziye katılan Azer Kurtuluş'u canlandıracak.

Hem oyuncunun hem de 'Çukur' hayranlarının uzun zamandır dizinin dünyasında görmek istedikleri Ceyhan, geçtiğimiz günlerde ilk sahnesini çekti. Genç oyuncu, 'Çukur'un yayınlanan son bölümünde "Azer Kurtuluş pek yakında" duvar yazısıyla sinyallerini verdiği Azer karakterine hayat veriyor. Ceyhan'ın, başta Yamaç (Aras Bulut İynemli), Vartolu Salih (Erkan Kolçak Köstendil) ve Cumali (Necip Memili) olmak üzere Koçovalı erkekleriyle olan sahneleri şimdiden büyük merakla bekleniyor. Cihangir Ceyhan'ın ilk kez izleyici ile buluşacağı 'Çukur'un yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ÇUKUR 64. BÖLÜM FRAGMANI