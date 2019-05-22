21 Mayıs Salı günü için merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Salı günü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın ve Leke dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor Peki, dünkü günü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 21 Mayıs Salı reyting sonuçları...
21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|KADIN
|FOX
|21.05.2019
|DIZILER
|09.Mar
|24.74
|2
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|21.05.2019
|DIZILER
|Tem.27
|19
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.41
|22.Ağu
|4
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|21.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|05.Oca
|38.91
|5
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|21.05.2019
|DIZILER
|5
|14.Mar
|6
|KADIN (OZET)
|FOX
|21.05.2019
|DIZILER
|Nis.88
|13.81
|7
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Nis.66
|13.45
|8
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|21.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Nis.22
|Kas.37
|9
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|04.May
|12.May
|10
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|03.May
|Kas.47
|11
|ESRA EROL'DA
|ATV
|21.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|Mar.32
|16.Ara
|12
|YEMIN
|KANAL 7
|21.05.2019
|DIZILER
|Mar.15
|Ağu.14
|13
|LEKE
|KANAL D
|21.05.2019
|DIZILER
|03.Oca
|Ağu.21
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Oca
|11.Nis
|15
|HAVA DURUMU
|ATV
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|03.Tem
|Eki.17
|16
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|21.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.97
|14.51
|17
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.71
|Ağu.94
|18
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.66
|Eyl.57
|19
|IKIMIZIN YERINE
|KANAL 7
|21.05.2019
|DIZILER
|Şub.57
|14.21
|20
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.48
|Tem.99
21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)
|SIRA
|BAŞLIK
|KANAL ADI
|TARIH
|TÜR
|RTG
|SHARE
|1
|KADIN
|FOX
|21.05.2019
|DIZILER
|Tem.48
|21.73
|2
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|21.05.2019
|DIZILER
|07.Eyl
|20.28
|3
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Haz.94
|28.Mar
|4
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)
|ATV
|21.05.2019
|DIZILER
|Nis.15
|13.Tem
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|21.05.2019
|GERCEK YASAMLAR
|04.Haz
|38.31
|6
|KADIN (OZET)
|FOX
|21.05.2019
|DIZILER
|Mar.91
|Ara.39
|7
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN
|TV8
|21.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Mar.21
|Eyl.41
|8
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.61
|Eyl.61
|9
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.57
|Ağu.35
|10
|SAHUR VAKITLERI
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.33
|Ağu.17
|11
|LEKE
|KANAL D
|21.05.2019
|DIZILER
|02.Şub
|Haz.34
|12
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Şub.15
|Tem.24
|13
|SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET
|TV8
|21.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|Şub.14
|Tem.26
|14
|HAVA DURUMU
|ATV
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Şub.13
|08.Eyl
|15
|ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
|FOX
|21.05.2019
|EGLENCE PROGRAMLARI
|02.Haz
|14.14
|16
|YENILMEZLER (Y.S)
|SHOW TV
|21.05.2019
|FILMLER
|02.Nis
|06.Nis
|17
|ATV ANA HABER
|ATV
|21.05.2019
|HABER PROGRAMLARI
|Oca.86
|07.Haz
|18
|YEMIN
|KANAL 7
|21.05.2019
|DIZILER
|Oca.85
|May.32
|19
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.84
|Haz.95
|20
|KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI
|KANAL 7
|21.05.2019
|GUNCEL PROGRAMLAR
|Oca.79
|May.84
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