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  • Son Güncelleme: 22.05.2019 11:26

: 21 Mayıs Salı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Leke dizisi reyting sonuçları listesi

21 Mayıs Salı belli oldu. Salı günleri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin reyting sonuçları merak ediliyor. Öte yandan Halka, Leke ve Kadın dizilerinin de reyting sonuçları açıklandı. Reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 21 Mayıs ...

21 Mayıs reyting sonuçları

21 Mayıs Salı günü için merakla beklenen açıklandı. Salı günü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Salı günü dizileri arasında yer alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka, Kadın ve Leke dizilerinin reyting sonuçları diziseverler tarafından merak ediliyor Peki, dünkü günü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? İşte 21 Mayıs ...

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (TOTAL)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 21.05.2019 DIZILER 09.Mar 24.74
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 21.05.2019 DIZILER Tem.27 19
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.41 22.Ağu
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 21.05.2019 GERCEK YASAMLAR 05.Oca 38.91
5 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 21.05.2019 DIZILER 5 14.Mar
6 KADIN (OZET) FOX 21.05.2019 DIZILER Nis.88 13.81
7 SAHUR VAKITLERI ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Nis.66 13.45
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 21.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Nis.22 Kas.37
9 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 04.May 12.May
10 SAHUR VAKITLERI ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR 03.May Kas.47
11 ESRA EROL'DA ATV 21.05.2019 GERCEK YASAMLAR Mar.32 16.Ara
12 YEMIN KANAL 7 21.05.2019 DIZILER Mar.15 Ağu.14
13 LEKE KANAL D 21.05.2019 DIZILER 03.Oca Ağu.21
14 ATV ANA HABER ATV 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Oca 11.Nis
15 HAVA DURUMU ATV 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI 03.Tem Eki.17
16 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 21.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.97 14.51
17 IFTAR VAKITLERI ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.71 Ağu.94
18 SHOW ANA HABER SHOW TV 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.66 Eyl.57
19 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 21.05.2019 DIZILER Şub.57 14.21
20 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.48 Tem.99

21 MAYIS REYTİNG SONUÇLARI (AB)

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 21.05.2019 DIZILER Tem.48 21.73
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 21.05.2019 DIZILER 07.Eyl 20.28
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI Haz.94 28.Mar
4 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 21.05.2019 DIZILER Nis.15 13.Tem
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 21.05.2019 GERCEK YASAMLAR 04.Haz 38.31
6 KADIN (OZET) FOX 21.05.2019 DIZILER Mar.91 Ara.39
7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 21.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Mar.21 Eyl.41
8 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.61 Eyl.61
9 SAHUR VAKITLERI ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.57 Ağu.35
10 SAHUR VAKITLERI ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.33 Ağu.17
11 LEKE KANAL D 21.05.2019 DIZILER 02.Şub Haz.34
12 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Şub.15 Tem.24
13 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 21.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI Şub.14 Tem.26
14 HAVA DURUMU ATV 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI Şub.13 08.Eyl
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 21.05.2019 EGLENCE PROGRAMLARI 02.Haz 14.14
16 YENILMEZLER (Y.S) SHOW TV 21.05.2019 FILMLER 02.Nis 06.Nis
17 ATV ANA HABER ATV 21.05.2019 HABER PROGRAMLARI Oca.86 07.Haz
18 YEMIN KANAL 7 21.05.2019 DIZILER Oca.85 May.32
19 IFTAR VAKITLERI ATV 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.84 Haz.95
20 KUTSAL TOPRAKLARDA IFTAR DUASI KANAL 7 21.05.2019 GUNCEL PROGRAMLAR Oca.79 May.84

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