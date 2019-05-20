Ekranların sevilen dizisi Çukur'un bu haftaki bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Heyecan dolu yeni bölüm tanıtımında Aliço'nun başına gelenler izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzleyiciler şimdi Rıza Kocaoğlu Çukur dizisinde ayrılıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı.

ÇUKUR'DA ALİÇO ÖLECEK Mİ?

Dizinin yeni bölümünde Aliço'ya neler olacağı merak ediliyor. Aliço karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu bölümde belli olacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak.

Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak.

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.