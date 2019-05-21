Çukur dizisi 66. bölümüyle ekranlara geldi. Çukur'un bu bölümünde ilk sezonundan beri anlatılan ve merak edilen Akın Koçovalı karakteri sahneye çıktı. Akın hapisten çıkar çıkmaz Remzi onu vuruyor ve Akın'ın ölüm haberi Selim'e ulaşıyor. Akın'ı teşhis etmek için morga giren Selim, Akın olmadığını anlıyor ve arkasında Akın'ı görünce şok oluyor. Peki, Çukur Akın Koçovalı kimdir? Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

AKIN KOÇOVALI KİMDİR?

Akın Koçovalı Çukur dizisinde Selim'in oğludur. Akın hapisten yeni çıkmıştır. Akın'ın Çukur'da ne gibi etkileri olacak diziseverler tarafından merakla bekleniyor.