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  • 21.05.2019 10:29
  • Son Güncelleme: 21.05.2019 10:29

'da Akın Koçovalı'yı canlandırıyor! , kaç yaşında?

'da Akın Koçovalı karakteri merakla bekleniyordu. Selim'in oğlu olan Akın Koçovalı, Çukur'un 66. bölümünde ekranlarda gözüktü. En çok merak edilenlerden biri de bu karakteri kimin canlandıracağıydı. Daha önce Gülperi dizisiyle ekranlarda görülen , Akın Koçovalı rolüyle Çukur'da. Peki, kimdir? , kaç yaşında?

Çukur Akın Koçovalı kimdir?

Çukur dizisi 66. bölümüyle ekranlara geldi. Çukur'un bu bölümünde ilk sezonundan beri anlatılan ve merak edilen Akın Koçovalı karakteri sahneye çıktı. Akın hapisten çıkar çıkmaz Remzi onu vuruyor ve Akın'ın ölüm haberi Selim'e ulaşıyor. Akın'ı teşhis etmek için morga giren Selim, Akın olmadığını anlıyor ve arkasında Akın'ı görünce şok oluyor. Peki, Çukur Akın Koçovalı kimdir? Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak kimdir, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

AKIN KOÇOVALI KİMDİR?

Akın Koçovalı Çukur dizisinde Selim'in oğludur. Akın hapisten yeni çıkmıştır. Akın'ın Çukur'da ne gibi etkileri olacak diziseverler tarafından merakla bekleniyor.

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