Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı
Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle adeta İçerde'deki Mert'i unutturan Aras Bulut İynemli, genç yaşına rağmen ustaların takdirini kazanmayı başardı. Yakışıklılığı kadar oyunculukta da başarılı olan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisini zirveye taşımayı başardı. Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli son bölümde yaşananlar sonrası diziyle birlikte sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu ile büyük alkış alan Aras Bulut İynemli, Çukur'daki Yamaç Koçovalı rolüyle unutulmazlar arasına girdi. Özel hayatı sevenleri tarafından da incelenen Aras Bulut İynemli'nin aslen nereli olduğu ise herkesi şaşkına çevirdi.
Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli, Yamaç Koçovalı rolü ile Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girdi. Sevilen genç oyuncu Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki performansıyla bu yılda ödüle layık görülen Aras Bulut İynemli, sevenlerinin dikkatlerini üzerinde topladı. Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı incelenirken, aslen nereli olduğu dikkat çekti.