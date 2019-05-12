Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle adeta İçerde'deki Mert'i unutturan Aras Bulut İynemli, genç yaşına rağmen ustaların takdirini kazanmayı başardı. Yakışıklılığı kadar oyunculukta da başarılı olan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisini zirveye taşımayı başardı. Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli son bölümde yaşananlar sonrası diziyle birlikte sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu ile büyük alkış alan Aras Bulut İynemli, Çukur'daki Yamaç Koçovalı rolüyle unutulmazlar arasına girdi. Özel hayatı sevenleri tarafından da incelenen Aras Bulut İynemli'nin aslen nereli olduğu ise herkesi şaşkına çevirdi.

12.05.2019 19:39 - Son Güncelleme: 12.05.2019 19:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





