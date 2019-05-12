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Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Çukur dizisindeki Yamaç karakteriyle adeta İçerde'deki Mert'i unutturan Aras Bulut İynemli, genç yaşına rağmen ustaların takdirini kazanmayı başardı. Yakışıklılığı kadar oyunculukta da başarılı olan Aras Bulut İynemli, Çukur dizisini zirveye taşımayı başardı. Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli son bölümde yaşananlar sonrası diziyle birlikte sosyal medyayı salladı. Oyunculuğu ile büyük alkış alan Aras Bulut İynemli, Çukur'daki Yamaç Koçovalı rolüyle unutulmazlar arasına girdi. Özel hayatı sevenleri tarafından da incelenen Aras Bulut İynemli'nin aslen nereli olduğu ise herkesi şaşkına çevirdi.

12.05.2019 19:39 - Son Güncelleme: 12.05.2019 19:43
Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Çukur oyuncusu Aras Bulut İynemli, Yamaç Koçovalı rolü ile Türk televizyonlarının unutulmazları arasına girdi. Sevilen genç oyuncu Aras Bulut İynemli, Çukur dizisindeki performansıyla bu yılda ödüle layık görülen Aras Bulut İynemli, sevenlerinin dikkatlerini üzerinde topladı. Çukur'un yıldızı Aras Bulut İynemli'nin özel hayatı incelenirken, aslen nereli olduğu dikkat çekti.

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Aleyna Tilki - Trabzon/Of

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Kaan Urgancıoğlu - İzmir

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Zerrin Tekindor - Balıkesir

Çukur dizisinin Yamaç Koçovalısı Aras Bulut İynemli bakın nereli çıktı? İşte Çukur'un Yamaç'ı yine şaşırttı

Engin Akyürek - Ankara

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