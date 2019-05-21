Çukur 66. son bölüm Show TV izle: Çukur dizisi Show TV ekranlarında yine reyting rekorları kırdı. Çukur son bölümde çok önemli gelişmeler yaşandı. İzleyiciler adeta çıldırdı. Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar.

ÇUKUR 67. YENİ FRAGMANI GELDİ Mİ?

Çukur yeni bölüm fragmanı henüz Show TV tarafından yayınlanmadı. Dizinin yeni fragmanı aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Uluç'la ilgili tüm gerçekleri öğrenen Koçovalılar, Uluç'un aracılığıyla Yücel'e tuzak kurar. Ancak hiç beklemedikleri bir hamleyle karşıya kalan Koçovalılar ava giderken avlandı. Uluç, gizli mekana gelen otomobilden Yücel'in inmesini beklerken karşısında onun adamlarını görünce şoke olur. Bu sırada Yamaç başta olmak üzere herkesten habersiz evi gören bir yerde pusuda bekleyen Aliço, Uluç'u vurmak için silahını ateşler. Uluç'un vurulması ile şaşkına dönen Yamaç koşarak Yücel'in içinde bulunduğunu sandığı aracına ateş etmeye başlar. Aynı sırada Cumali ve Kemal de neler olduğunu anlamaya çalışır. Onlar da silahlarını çıkarıp araca ateş etmeye başlar.

ALİÇO YÜCEL'İN ELİNDE

Aliço, Uluç'u kendisinin vurmadığını anlar. Olanı biteni anlamaya çalışırken, Uluç'u vuranın Yücel olduğunu anlar. Yücel ile karşı karşıya kalan Aliço'yu arkasından gelen Remzi başına silahla vurarak bayıltır. Damla babasının yanına koşmaya başlar. Cumali ve Yamaç ona engel olmaya çalışır. Cumali onu uzaklaştırır. Uluç'un cesedini eve taşırlar. Damla babasının cesedinin başında gözyaşları döker. Bu sırada Yamaç telefonla adamlarını arar. Kemal ve Metin etrafı arar. Kemal yerde Aliço'nun silahını bulur. Metin Kemal'den Ali'yi arayıp yerinde olup olmadığını kontrol etmesini ister. Ali Aliço'nun kulübesini kontrol eder ve Aliço'nun orda olmadığını söyler. Bu sırada Metin silahın altında siyah zarfı bulur.

YÜCEL: ARTIK BENİMSİN!

Kemal Yamaç'ı dışarı çağırır. Yamaç neler olup bittiğini sorar Kemal "Aliço" derken Metin siyah zarfı Yamaç'a uzatır. Yamaç şoke olur. Zarfı almak istemez. Bu sırada Yücel kaçırdığı Aliço'nun yanına gelir. Aliço "yapma" diye yalvarırken, Yücel "artık benimsin" der.