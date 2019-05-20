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  • Son Güncelleme: 20.05.2019 19:27

? belli oldu mu?

Show TV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi yeni bölümleriyle pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Mayıs ayının ortalarına gelmemizle birlikte izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte diziye dair detaylar...

Çukur ne zaman sezon finali yapıyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Çukur sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Çukur dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

ÇUKUR SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Çukur'un sezon finali bölümüne iki bölüm kaldı. Dizi 3 Haziran Pazartesi günü yayınlanacak bölümle sezon finali yapacak.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, eline üçüncü bir siyah zarfın geçmesiyle deliye dönecek. Çukur'dakiler dört bir yanda Aliço'yu bulmak için seferber olacak. Emin adımlarla planını harekete geçiren Yücel, Timsah ile ittifak kuracak.

Bu sırada Celasun'un geçmişte yaptığı bir hata, Meke'yle ikisini Azer'le yüzleştirecek. İkilinin büyük bir tehlike yaşayacağı bölümde, seyircilerin ilk sezondan bu yana büyük merakla bekledikleri Akın Koçovalı da hapishaneden tahliye olmak için gün sayacak.

Cumali, babasının kaybıyla yıkılan Damla'nın yanında olabilmek için elinden geleni yaparken Damla, iki tercih arasında kalacak. Sena ve Akşın'ın kayıplarının ardından yeni bir kaybın yaşanması Çukur'da hiçbir şeyi eskisi gibi yapmayacak ve tüm dengeleri alt üst edecek.

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