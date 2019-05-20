Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisinde yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitledi. Dizinin yeni bölümünde genç oyuncu Burak Dakak, Akın Koçovalı karakteriyle diziye dahil oldu. Şimdi izleyiciler Çukur'da Akın Koçovalı'yı canlandıran Burak Dakak kimdir sorusuna yanıt arıyor.

BURAK DAKAK KİMDİR?

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen Burak Dakak, Bahçeşehir Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünü bitirdi. 2008 yılında küçük oyuncu olarak rol aldığı Doğruluk Ekseni dizisi ile kariyerine adım atmıştır. Ezel, Geniş Aile, Ekip, Benim Adım Gültepe, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Umuda Kelepçe Vurulmaz ve Diriliş Ertuğrul gibi dizilerde rol almıştır. Son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Gülperi adlı dizide Hasan Taşkın karakterine hayat vermiştir.

BURAK DAKAK'IN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2018 – Gülperi (Hasan) (TV Dizisi)

2018 – Diriliş Ertuğrul (Şehzade Gıyaseddin Keyhüsrev) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (Onur) (TV Dizisi)

2015 – Muhteşem Yüzyıl Kösem (Şehzade Mehmet) (TV Dizisi)

2014 – Benim Adım Gültepe (Fevzi) (TV Dizisi)

2013 – Hıyanet Sarmalı (TV Dizisi)

2013 – Ekip (TV Dizisi)

2009 – Kendi Okulumuza Doğru

2009 – Geniş Aile (TV Dizisi)

2009 – Ezel (TV Dizisi)

2008 – Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)