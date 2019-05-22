Ekranların sevilen dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte izleyiciler Diriliş Ertuğrul sezon final tarihini merakla araştırıyor. Peki, Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor? İşte diziye dair detaylar...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SEZON FİNALİ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Diriliş Ertuğrul dizisi 29 Mayıs Çarşamba günü final bölümüyle izleyici karşısında olacak. Yeni sezonda Osman Gazi'nin hayatını anlatan dizi yayında olacak.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertuğrul Bey Albastı'yı öldürdükten sonra abisi Gündoğdu'yu Arıkbuka'nın tuzağından kurtarmış ve obaya dönmüştü. Cenkte ağır yaralanan Turgut iyileşmiş, Ertuğrul Bey ve Gündoğdu'nun da obaya sağ salim dönmesi obayı bayram yerine çevirmişti. Ertuğrul Bey bu mutluluğu perçinlemek üzere daha önce evlilik sözü verdiği İlbilge Hatun ile konuşmuş ve yakın zamanda bu meseleyi sonuçlandırmak istediğini bildirmişti.



ERTUĞRUL BEY VE İLBİLGE EVLENECEK Mİ?



Abisinin öldürülüşünü hazmedemeyen Sırma Arıkbuka ile iletişime geçip işbirliği yapmak istediğini söylemişti. Bunun üzerine Arıkbuka, Ertuğrul Bey'in Berke Han'ın adamlarıyla buluşacağı yeri öğrenmiş ve Ertuğrul Bey'e tuzak kurmuştur. Ertuğrul Bey bu tuzaktan kurtulabilecek mi? Sırma ve Arıkbuka'nın hain işbirliği sonucunda neler olacak?