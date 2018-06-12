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'in 21. Bölüm fragmanı yayınlandı! fragmanı yayınlandı

Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran 'in 21. Bölüm fragmanı yayınlandı. 'nin her bölümü heyecanla beklenen dizisi Sen Anlat Karadeniz 21. bölümüyle yapacak. Sen Anlat Karadeniz 21. yeni bölümüyle Çarşamba akşamı 21.00'de ATV'de

Sen Anlat Karadenizin 21. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.


​"VEDAT'IN AVUKATI SENİ ŞİKAYET ETMİŞ! ARTIK KABUL ET, GİDİYORUZ!"

Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.

Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.

Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?

SEN ANLAT KARADENİZ 21. BÖLÜM FRAGMANI İZLE - SEZON FİNALİ FRAGMANI İZLE

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  • 12 Haziran 2018, Salı 22:07
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