TEKNOFEST kapsamında Robotaksi yarışmasında final heyecanı başladı

Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması’nın final süreci, 10-13 Ağustos tarihlerinde Bilişim Vadisi’nde gerçekleşiyor. 17 ilden ve 2 ülkeden gelen 45 takım, özgün ve hazır araç kategorilerinde otonom sürüş algoritmalarını gerçek pist ortamında test ediyor.

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025
Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK yürütücülüğünde geleceğin otonom sürüş algoritmalarının geliştirilmesi için düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nın final süreci 10-13 Ağustos tarihlerinde Bilişim Vadisi'nde gerçekleşiyor.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması Özgün Araç ve Hazır Araç Kategorisi olmak üzere iki kategoride düzenlendi. Özgün Araç Kategorisinde yarışan takımlar A'dan Z'ye bütün araç üretimini ve yazılımını yaparak en iyisi olmak için yarışırken, Hazır Araç Kategorisindeki takımlar TEKNOFEST kapsamında sağlanan otonom araç platformlarında yazılımlarını çalıştıracaklar.

Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışmasına 2025 yılında özgün araç kategorisinde 217, hazır araç kategorisinde 351 olmak üzere her iki kategoride toplam 568 başvuru alındı. Bu takımlardan hazır araç kategorisinde 16, özgün araç kategorisinde 29 takım olmak üzere toplam 2 farklı ülkeden, 17 farklı ilden 45 Takım finale kalmaya hak kazandı. Yarışmanın finalinde ise her iki kategorideki takımlar, gerçek bir pist ortamında araçlarını otonom sürüş yetenekleriyle sınayarak belirlenen görevleri başarıyla tamamlamaya çalışacak.

